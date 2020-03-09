面板雙虎2月營收不同調 友達月增逾1成 群創寫10年新低

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今(9) 日公布 2 月營收，友達受惠大尺寸、中小尺寸面板出貨增加，營收逆勢月增逾 1 成，群創則因出貨量下滑，營收再寫 10 年以來單月新低，展望未來，法人認為，在中韓廠商減產關廠、貿易戰和緩下，加上近期疫情讓面板供需吃緊，雙虎營運可望回溫。

友達 2 月合併營收 176.9 億元、月增 14.2%、年減 14.9%，累積今年前 2 個月合併營收 331.79 億元，年減 21.59%，出貨方面，2 月大尺寸面板包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等，出貨量逾 755 萬片、月增 23.2%，中小尺寸面板出貨量約 908 萬片、月增 5.3%。

群創 2 月合併營收為新台幣 141.32 億元，月減 14.77%、年減 22.1%，為 2010 年 2 月以來單月新低，累積今年前 2 個月合併營收 307.14 億元，年減 21.95%，出貨方面，大尺寸合併出貨量約 659 萬片、月減 25.8%，中小尺寸合併出貨量 1390 萬片，月減 35.8%。

法人認為，面板業去年第 4 季產業景氣露出曙光，加上今年日本東京奧運等運動賽事，將推升需求成長，面板廠營運可望優於去年，雖然短期受肺炎影響中國面板產能，但雙虎產能集中台灣，有機會受惠轉單。

中小尺寸廠彩晶 (6116-TW)、凌巨 (8105-TW) 今也公布 2 月合併營收，同寫近一年新低，彩晶 2 月營收 10.11 億元，月減 8.4%、年增 14.8%，累計今年前 2 個月合併營收 21.15 億元，年增 2.88%，彩晶 2 月中小尺寸面板出貨量為 3432 萬片，月增 101.3%，大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量 3.3 萬片，月減 86.9%。

凌巨 2 月合併營收 4.52 億元，月減 19.05%，年增 0.62%，累積今年前 2 月合併營收 10.11 億元，年減 14.07%。