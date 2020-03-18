【群益投顧】台期指結算，台積電壓著盤往下跌；二個交易日大盤重跌近500點

一、盤勢分析

今日台期指結算，由於本月期指大幅下跌，在盤勢由空方主導，加上雖然昨日美股道瓊大漲千點，但今日亞洲盤美股期指電子盤下跌近 3%，且周邊港、韓股市逆勢走跌等影響，台股今日開小高後呈現平盤上下震盪走勢，11 點半過後，受台積電跌落平盤後進一步走跌影響，大盤跌勢隨之擴大。傳產龍頭如長榮海 (2603)、華新(1605) 等逆勢走高，官股指標的兆豐金 (2886) 也逆勢持穩，顯示有特定測護盤的資金嘗試挹注的態勢。盤面焦點部分，電子次產業的 PCB 散熱等 5G 概念股表現最為強勢。

二、盤勢預估

台股週二 (17 日) 已跌的比其他亞洲股市重，今日台股再度成為亞洲主要股市當中跌勢最重者，觀察在周二美元大漲之下，今日台幣匯率仍相對持強，台股的弱勢，或與今日台指期結算有關，但後續仍須觀察外資狂賣狀況是否隨台期指結算而有所減緩。美國傳染病學專家日前出席美國國會聽證會時示警，認為 (美國) 疫情將愈來愈嚴重；此外，包括德國與美國傳染病專家都曾提出示警表示，中國疫情恢復正常後，仍有可能爆發新一波疫情。疫情風聲鶴唳引發市場焦慮態勢，尚未見緩解跡象，挹注漲多的泛防疫概念股，仍維持偏強輪動態勢。惟相關概念股漲多風險漸增下，操作上應留意基期輪動與籌碼變化，擇強守技術面 (短期均線) 操作應對。

新冠肺炎延燒全球，疫情指揮中心今 (18) 日上午宣布，由於國際新冠肺炎持續升溫，境外移入個案可說是「暴增」，因此非本國籍一律限制入境，所有入境者一律居家檢疫 14 天，自 19 日 0 時起實施。

隨相關消息公布，不少防疫概念股，如體溫計相關的熱映 (3373)、清潔用品的毛寶(1732)(盤中) 攻上漲停，口罩相關的康那香 (9919)、恆大(1325) 等，近 11 點時，股價皆出現急拉動作。大陸加速 5G 基地台建置，帶旺大陸雲端及伺服器需求，聯茂 (6213) 聯茂預估，第 2 季業績會比第 1 季好。美系及日系外資也看好聯茂可望受惠 5G 長期需求，同步給予買進評等。聯茂盤中一度攻上漲停。電線電纜大廠華新 (1605) 去(2019)年稅後淨利 31.5 億元，每股純益 0.95 元，為近四年新低；董事會通過擬每股配發現金股利 0.5 元。對於大陸新冠肺炎疫情影響復工情形，2 月底法說會中華新表示，目前大陸各廠 2 月中旬之後已陸續復工，預計 3 月下旬恢復正常營運。過去常被市場拿來連結華新股價波動的銅價 (期貨) 在連續 2 個交易日大跌後，今日亞洲盤再度出現大跌走勢。

三、強勢股

電子：

南電 (8046)、京元電 (2449)、和鑫 (3049)、泰鼎 - KY(4927)

非電子：

兆豐金 (2886)、長榮海 (2603)、華新 (1605)、國產 (2504)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據