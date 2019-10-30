台灣紡織、製鞋隱形冠軍出列 大賺東京奧運財

四年一度奧運盛事明年 7 月即將在東京登場，各項資格賽如火如荼展開，主辦國日本預計吸引 4000 萬名觀光人潮，而運動場上背後龐大的製造商機，更已悄悄啟動，從下半年開始，台灣紡織業的隱形冠軍們正在加緊趕工，未來各國運動員身上穿的服飾和球鞋，都是展現台灣強大製造實力的絕佳舞台。

根據《財訊》報導，明年奧運主辦國日本已定調循環經濟為主軸，向民眾號召廢金屬回收重新製成獎牌，讓綠色環保再度成為熱議焦點，儘管環保已是主流，但從大型國際賽事仍舊可一窺新材料與應用正在發酵。

除了環保議題，智慧穿戴也是東京奧運的重要趨勢，據外電報導，日本化纖大廠東麗與亞瑟士合作，發表可以提高腳步出力的運動襪，日本年輕短跑選手桐生祥秀穿這雙智慧襪做訓練，成功打破日本學生百米賽跑紀錄，同款襪目前售價來到 223 美元。

國內大型紡織廠鴨子划水速度耕耘技術，法人指出，目前台廠包括儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW)、南緯 (1467-TW)、福懋 (1434-TW)、遠東新 (1402-TW) 與宏遠 (1460-TW) 等，都在布局智慧衣技術，一旦在東京奧運場合炒熱話題，勢必有機會擴大商機。

在鞋材方面，國際奧運等大型賽事，當然少不了台灣製鞋雙雄寶成 (9904-TW) 與豐泰 (9910-TW)，目前鞋廠在今年第 4 季至明年第 1 季出貨 2020 春夏款，這當中勢必包括東京奧運帶來的提前拉貨訂單。豐泰堪稱是最純的耐吉概念股，8 成營收來自於耐吉，在大型賽事自然不會缺席，勢必砸重金行銷。

《財訊》報導指出，四年一次的奧運盛事，這場全球競賽不僅是運動選手驗收成果之際，也是紡織、製鞋大廠一較實力的場合，台廠紛紛拿出壓箱寶武器，從產能規模、生產技術到工廠管理，證明唯有位居翹楚的頂尖高手，才能進入國際級的大型賽事。投資如果可以抓住這一波趨勢性成長，跟著台廠供應鏈一路發，相信有機會能在運動題材加持下，大賺奧運財。