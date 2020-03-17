〈遠傳展望〉井琪首度露面回擊台灣大 電信絕非慘業將再創高峰

5G 頻譜競標落幕後，遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW) 掀起電信三雄變兩雄之爭，總經理井琪今 (17) 日首度公開回擊，台灣大靠 MOMO 電商帶動營運成長是好事，但長期來看，電信業非慘業，將帶領公司續創高峰。

井琪表示，台灣大旗下 MOMO 電商平台，在台灣大總經理林之晨上任前，營運成績不俗，樂觀看待台灣大靠著 MOMO 電商，帶動整體集團營運成長，不過，若單純以行動業務來看，遠傳比台灣大好，且當時任職遠傳總經理一職時，沒有像 MOMO 電商一樣好的成長引擎。

井琪指出，台灣大總經理林之晨在臉書上提到「電信慘業」，事實上台灣大可能還有 5000-6000 人在電信業裡，因此，不會跟公司同仁說處在「慘業」裡，而是鼓勵員工持續創造高峰。

井琪強調，頻譜大小非等同市占率，若以競標結果來說，中華電取得 90MHz、遠傳取得 80MHz 頻寬；台灣大與台灣之星分別取得 60、40MHz 頻寬，是兩種不同層級，可以說是兩大兩小。

井琪表示，台灣大的言論「酸歸酸」，但雙方也同意是君子之爭，加上董事長徐旭東要求，要做就要做最好，在 5G 頻譜競標過程中，頻譜該多少拿多少，沒有資金上限，目的就是要給員工、股東、客戶最好的網路服務。

5G 頻譜落幕後，遠傳與台灣大多次隔空交戰，更從電信兩雄說，變成電信慘業說，林之晨也在法說會、個人臉書反擊，強調同業試圖營造出頻寬數量等於市占率的氛圍，但當頻寬價格高，拿到越多頻寬只會拖累利潤，頻寬占有率將低於市占率。

林之晨也說，台灣大已邁向新時代科技公司行列，他祝福其他兩家業者，早日找到新成長引擎。