雲品擁大場地優勢 搶股東會旺季需求 每周逾百家業者詢問

今年 4-6 月上市櫃股東會陸續登場，雲品 (2748-TW) 擁多個大型館外宴會據點優勢，積極爭取相關會議辦理需求，雲品今 (17) 日指出，目前每周有超過 100 家詢問會議場地，成為股東會搶手選擇，有助營運成長。

雲品旗下頤品大飯店新莊館鄰近捷運新北產業園區站，廳內擁有 700 吋 360 度 LED 大型環形螢幕，單一樓層 1000 坪，是北台灣單一最大場地，而占地 900 坪的頤品大飯店新店北新館，可依需求規劃大小不同的會議型式，並鄰近捷運大坪林站，兩個據點在捷運環狀線開通後，交通條件變得更便利；最新併入的桃園皇家薇庭，占地更達 7000 坪，擁有 6 個獨立廳別。

為因應股東會需求，雲品已規劃五大防疫措施，包括會議場地事前須以醫療級紫外線殺菌燈進行空間消毒，會場內除提供酒精，也採用 FLIR 紅外線熱像測溫儀，對於體溫過高的股東則設有隔離區內觀看現場直播，而場內座位將間距拉開，安排相距 1 公尺的梅花座座位分隔法。

武漢肺炎重創觀光、飯店和餐飲市場，雲品由於館外餐飲的工商活動訂單遞延，導致營收下滑，累計前 2 月合併營收 4.07 億元，年減 8.95%，不過，隨著股東會場地需求增溫，加上既定婚宴訂單，有助整體表現緩步回穩，雲品期望，疫情趨緩後，上半年遞延餐飲訂單將挹注營運。

雲品去年合併營收 23.81 億元，年增 39.4%，營業毛利 7.3 億元，年增 29.73%，營業利益 2.72 億元，年增 0.28%，稅後純益 1.84 億元，年減 13%，每股純益 2.8 元，雲品董事會已決議通過 2019 年擬配發每股 1 元現金股利和 1.5 元股票股利，股利配發率達 89% 水準。