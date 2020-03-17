金融股現在正是存股好時機？

過去一週對於全球投資人來說無疑是慘淡的一週，美股四大指數全部重挫，道瓊工業指數週一 (16 日) 暴跌 2,997 點，幾乎灌破 20,000 點大關，2 月底以來累計下跌超過 20％，創 2017 年 2 月以來新低；歐洲方面狀況更糟，英德法三國股市皆慘跌，平均跌幅高達 25％，英國 FTSE100 指數來到 2009 年 10 月以來最低水位。美國聯準會為了預防市場流動性惡化，繼 3 月 3 日宣布降息 2 碼之後，又再宣布降息 4 碼，直接進入零利率，同時，也啟動 7,000 億美元量化寬鬆措施。

但美國週日 (15 日) 突如其來的降息引起市場恐慌，憂心疫情影響程度或將比原先預期的嚴重，偏空心態加劇，盤面類股指數全數翻黑，金融指數更來到近兩年半來的新低位置。在這樣的環境下，投資人理所當然的轉向保守，過去金融股因為獲利穩健且配息豐厚，深受存股族的喜愛，如今全球股市震盪劇烈，金融股還是存股族的好標的嗎？

萬寶週刊陳子榕分析師指出，全球主要央行降息放水，讓存款利率進一步下降，這個時候一些殖利率高的股票就值得關注了。

比如說京城金 (2809-TW) 準備配發每股現金股利 1.5 元，盈餘配發率約 51.84％，以 17 日股價 29.20 元計算，現金殖利率約為 5.13％。京城銀雖然連 2 年踩中大同集團地雷，致使獲利表現相對較弱，但營運績效仍維持良好水準。

由於京城銀法定盈餘公積尚未達到資本額門檻，按銀行法第 50 條規定，現金股利最高不得超過資本總額 15％，現金股利至多僅能配發 1.5 元。京城銀 2019 年營運回神，合併淨收益 84.93 億元，年增 21.31％，雖受認列大同旗下綠能 25.1 億元呆帳影響，稅前盈餘 39.03 億元，仍年增 9.25％。稅後淨利年增 18.13％，EPS 達 2.99 元，優於前年 2.51 元，每股淨值也創下 36.18 元的新高。另外，京城董事會 16 日決議買回庫藏股，預計 17 日起開始買回 1 萬張，預計將拉抬公司股價。

中信金 (2891) 去年在銀行與保險業務上兩路並進，收益頗豐。中信銀去年存、放款動能穩健，帶動淨利息收益成長，財富管理業務提供全方位專業財務規劃建議，維持業界領先地位；信用卡業務提供客戶最佳支付體驗，推出多元化支付工具及拓展消費場景，刷卡消費金額持續成長，加上彩券等業務動能穩健，整體銀行之手續費淨收益較去年成長逾 10％。

去年中信金稅後盈餘 428.8 億元，創下新高，稅後股東權益報酬率為 13.04％，EPS 為 2.16 元。中信金今年股息仍將全數配發現金，且配發率維持 5 成，以 17 日收盤股價 18.35 元計算，現金股息殖利率已突破 6％。而美系外資也對中信金去年的獲利表示認同，看好後勢給予「加碼」評等，目標價 25.2 元，若以 17 日收盤價 18.35 元計算，潛在的上漲空間超過 3 成。

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