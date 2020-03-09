中華電499雙飽資費續約縮水 遠傳、台灣大不跟

電信業者前年母親節祭出 499 雙飽資費，包括上網吃到飽及網內通話免費，合約陸續今年到期，中華電 (2412-TW) 推出的 499 資費方案中，維持上網吃到飽，不過網內縮水成僅前 5 分鐘免費；而台灣大 (3045-TW) 與遠傳 (4904-TW) 則表態暫不跟進，維持 499 雙飽資費。

前年申請 499 雙飽資費的用戶，合約陸續將在今年 11 月到期，電信龍頭中華電最新提供續約內容，與兩年前資費不同，若想維持上網吃到飽及網內通話免費，資費門檻將提高至 599 與 698 元；499 資費雖仍有上網吃到飽，不過原本網內互打免費，縮水至前 5 分鐘免費，網外市話也從各送 90 分鐘，降為 40 分鐘。

中華電開出第一槍，遠傳、台灣大暫不跟進、維持雙飽策略，遠傳表示，針對既有 499 方案用戶，比照兩年前，上網、網內互打延續吃到飽，網外及市話同樣各送 90 分鐘，再送 100 元通話費；台灣大除延續雙飽外，若忘記續約的用戶，499 雙飽自動展延 1 年。

3C 業者分析，中華電雖然減少通話分鐘數，不過隨著消費者的語音通話習慣改變，多數利用網路溝通，雙飽改為單飽對消費者衝擊不大，資費調整上還算合理。