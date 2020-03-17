Fed降息猛藥迎來暴跌 台股再探低力拚煞車線

美國聯準會無預警降息 4 碼的猛藥，沒想到副作用強大，反而引發市場恐慌擔憂，美股道瓊指數重挫 2997 點，單日跌幅達 12.9%，瀕臨 2 萬點關卡保衛戰，費城半導體指數單日跌幅更達 15.9%。面對美股重挫拖累，台股融資斷頭賣壓壓力沉重，如再跳空開低，正式告別史上最長萬點紀錄，再探低壓力大增，僅能力拚煞車線。如棄守 9500 點關卡，下方 9319 點為最重要關鍵位置。關鍵點位為 9319、9450、9528 點。

台股今日開盤後，首先仍是得觀察位於哪一個整數關卡區間，站穩 9737 點，9700 點關卡才算守穩，9700 點下方護城河為 9677 點。如測試 9600 點關卡，關鍵密碼為 9623 點，但如棄守 9588 點，9600 點關卡即宣告失守，9500 點關卡灘頭堡為 9528 點，如再棄守 9500 點，須提防回測 9450 點，而 9400 點最後防線為 9385 點，如再棄守即進入 9319 點保衛戰。須提防 9319 點防線失守，有續往 9273、9215，以及 9200 點之下測試的可能，如棄守 9180 點，即有進入 9000 點保衛戰的危機，中間重要關鍵位置為 9122 與 9085 點。

台股投資人今日開盤仍將面對震撼教育，如何化解外資賣超與融資斷頭二大壓力，要靠國家隊智慧與努力。今日盤面除了台積電等電子三王等權值股，必須率先踩煞車，金融股也不宜同步重挫，盤面如出現電金齊跌，跌勢恐將擴大。

一般觸發斷頭賣壓，壓力最大的時間點都在早上 10 點半之前，因此早盤壓低後，中盤與尾盤才有機會試圖拚煞車線，今日收盤位置，不宜為最低，如能在 9319 點

之前，再度拉出下影線，對於守護 9000 點關卡較為有利。在盤勢動盪恐慌之際，最重要的是先保護好自己的資金部位，受傷部位必須儘速止血，才有機會參與此次財富重分配機會，而不是讓自己的財富被分配。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)