東洋去年EPS 3.62元 擬超額配息4元

東洋 (4105-TW) 今 (16) 日公布去年財報，雖然本業營運優於前年，但因轉投資公司創益旗下藥品銷售不如預期，去年稅後純益 9 億元，年減 38.4%，每股純益 3.62 元，董事會仍決議超額配息 4 元，以今日收盤價 63.3 元計算，殖利率約 6.3%。

東洋去年第 4 季營收 11.15 億元，季減 2.95%、年增 2.2%；毛利率 64.3%，季減 1.5 個百分點、年減 1.64 個百分點；營利率 21.88%，季減 7.62 個百分點、年減 6.19 個百分點；稅後純益 3100 萬元，季減 90.2%、年減 91,6%，每股純益 0.13 元。

東洋去年營收 44.77 億元，年增 10.92%；毛利率 65.09%，年減 0.91 個百分點；營利率 27.51%，年增 1.26 個百分點；稅後純益 9 億元，年減 38.4%，每股純益 3.62 元。

東洋表示，癌症、抗感染及抗生素用藥產品銷售力道強勁，單項藥品銷量優於前年，儘管受轉投資公司拖累，董事會仍決議配發每股現金股利 4 元，配發率 110%，以今日收盤價 63.3 元計算，殖利率也逾 6%。

東洋營收占比方面，癌症相關用藥約占 50%、抗生素約占 20%、海外代工則約占 20%，東洋指出，近 2 年都未代理銷售流感疫苗，不過內部研發的流感疫苗用藥已申請藥證，待主管機關審查中，盼今年有好消息。