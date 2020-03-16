市場冷淡對生技業 浩鼎股價續破底 張念慈：很難過

浩鼎 (4174-TW) 2016 年新藥解盲前，股價曾經超過 750 元，市值破千億元，儘管走過司法陰霾，股價至今持續破底，今日最低探至 85 元，對此，董事長張念慈回應，大環境對生技產業很冷，「我也很難過」，不過不評論股價是否被市場低估。

浩鼎乳癌新藥 OBI-822，過去歷經 6 年、第二、三期人體臨床試驗雙盲試驗，解盲發現實驗組病人無惡化存活期 (PFS) 與對照組相較，未達統計學上顯著意義，引發市場譁然。

浩鼎解盲失敗後，又面臨司法風波，司法審議 3 年，士林地院認定浩鼎解盲結果難以預測，判張念慈等 5 名高層一審判決無罪，不過股價卻持續下跌。

張念慈指出，經過 OBI-822 波折後，經營團隊也轉為保守，加上大環境對生技產業較冷，股價是不是受到冤枉，不多做評論。

張念慈表示，雖然乳癌新藥 OBI-822 過去解盲未成功，但從中的數據證明人體仍可產生抗體，並重新啟動全球臨床試驗，且公司其他新藥進度都在掌控範圍內。

張念慈表示，公司資金尚有逾 40 億元，足以研發旗下 5 款產品線，包括 OBI-822、OBI-888、OBI-999、OBI-833 及 OBI-3424，短期不會有籌資計畫，未來也將採開放合作態度推新藥發展。