〈武漢肺炎疫情〉新北6月底前高中以下師生禁出國 台北、桃園跟進

國際疫情延燒，台灣北部出現 1 例高中生自希臘返台確診個案，導致該班停課。基於防疫需求，新北市長侯友宜今 (16) 日開出第一槍，要求高中以下師生 6 月底前禁止出國；台北市教育局也宣布，至 7 月 14 日前禁止各級學校師生出國；桃園市禁令期間最長，訂在 8 月底。

指揮中心指出，1 名北部男性高中生 1 月與家人同遊希臘，3 月 5 日返台後出現症狀，於昨日確診 COVID-19 (武漢肺炎)，該學校班級因此停課 14 天，教師也取消跑班授課，指揮官陳時中坦言，這起案例對社區傳播形成相當大的壓力，也令全台校園繃緊神經。

新北市府表示，針對全市高中職以下學校，不論公立私立，6 月底前都避免出國，若有特殊原因，需呈報教育局與學校，經同意後才能出國，相關規範視疫情狀況再行調整。

台北市教育局也表示，7 月 14 日前，各級學校師生原則上不得出國，若有必須出國的比賽或重大原因，可向教育局專案報准。

不過，台北市副市長黃珊珊指出，禁止出國限制了人民權利自由，地方政府命令是否有效力、法源依據等，尚有疑慮，會再和中央請示，到底應該是由中央統一限制，還是地方政府自行決定。

桃園市長鄭文燦也跟進宣布，各級公立學校 8 月底前出國計畫一律暫停，希望私立學校同步實施，市府各局處出國計畫也暫停或取消，必要延期計畫則專案申請。

雲林、台南、高雄等縣市政府則表示，目前沒強制禁止學校師生出國，但會勸導師生，若非必要盡量不要出國，並依疫情狀況調整防疫措施。