美降息台灣央行跟進機率高 金融指數下殺逾3%

聯準會 (Fed) 一口氣降息 4 碼，台灣央行本週四降息機率高，恐牽動金融股買盤大挪移，法人估算，若確定降息，對兆豐金 (2886-TW)、第一金 (2892-TW)、中信金 (2891-TW) 等影響較大，金融股今 (16) 日股價疲弱不振，類股指數大跌超過 3%，成台股壓盤重心。

聯準會降息，擁龐大美元資產，如持有外幣部位較多或美元放款占比較高的兆豐金、一銀及中信金等，恐首當其衝，主要影響有二，強勢貨幣降息容易造成全球資金移轉，影響匯率波動，再來，由於放款利率調降幅度，往往比存款調降大，所以容易縮小銀行獲利空間，此外，壽險匯兌成本也有降低可能，整體獲利也會受影響。

由於國銀美元放款利率以短期美元 Libor／Taifx 為指標，美國一降息，國銀美元放款利率將下滑，加上武漢肺炎疫情嚴峻，今年各銀行業貸款業務可能僅有低個位數成長，放款利率下滑、放款又放緩，今年金融業獲利恐不妙。

法人估，聯準會降息 1 碼 (25 個基點)，淨利差影響最大為兆豐銀 2.2 個基點、上海銀 2 個基點，而中信金上周法說也已表示，外幣降息一碼來看，對中信銀淨利差衝擊 1 個基準點，以該行升息資產約 4 兆元估算，完整 12 個月時間會影響約 4 億元；若台灣央行降息，降半碼就會影響淨利差 2 個基準點，等於影響約 8 億元；整體從獲利角度來看，以兆豐金、第一金、中信金影響幅度較大。

受到降息效應衝擊，王道銀行 (2897-TW)、京城銀 (2809-TW) 重挫近 8% 最疲弱，上海商銀 (5876-TW)、第一金、永豐金 (2890-TW) 也跌逾 4%，兆豐金、中信金、富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、安泰銀 (2849-TW)、開發金 (2883-TW)、玉山金 (2884-TW)、台新金 (2887-TW)、新光金 (2888-TW) 都下挫超過 3%，整體金融股一片綠油油，摜壓金融指數大跌超過 3%，成為盤面上最殺類股。