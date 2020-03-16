中國統計局：1-2月表現差是短期現象 3月及第2季經濟將明顯改善

中國今年 1-2 月經濟受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情打擊，工業生產出現 30 年最大幅度降幅，不過統計局表示，3 月份應該會有明顯起色，第 1 季中國經濟表現主要將取決於 3 月份的情況。

中國國家統計局新聞發言人毛盛勇在國新辦發布會上表示，疫情確實對當前經濟運行造成了比較大的衝擊，但疫情對中國經濟的影響短期來看總體是可控的，而且中國宏觀調控良好，完成全年目標的信心沒有改變。

毛盛勇認為，中國自 2 月中下旬以來，企業復工復產的進度在加快推進，所以 3 月份和 1-2 月比應該會有一個明顯的起色，他也相信，第 2 季經濟仍較第 1 季有明顯回升，下半年經濟走得更為穩健。

毛盛勇指出，在整個第一季裡，3 月份經濟總量的比重大概占到約 40%，1、2 月份大概 60%，3 月份的比重要高一點，而且會明顯比 1-2 月份要好。

據統計局今天公布數據，今年前兩月規模以上工業增加值年減 13.5%，社會消費品零售總額年減 20.5%，固定資產投資年減 24.5%，均遠弱於市場預期。

毛盛勇強調，疫情對當前中國經濟的影響還是短期的，也是外在的，它不會改變中國經濟長期向好的基本面，也不會改變中國經濟內在向上的發展勢頭。他認為，中國經濟下半年會明顯改善，政策效果也會不斷顯現，幫助經濟走得更穩健。

毛盛勇同時表示，中國政府的債務水準總體較低，特別是債務形成的資產中有一些資產還有比較好的營利能力，從這個角度來看，還有適當提高赤字率的空間。

他指出，從下一步政策取向來看，要進一步推動減稅降費，讓企業減輕負擔，輕裝上陣，幫助企業渡過難關。還要繼續實施積極的財政政策，要更加積極有為，還會加大宏觀政策的調節力度。