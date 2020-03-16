美國祭寬鬆無助多頭點火 台股多空激戰萬點關卡

美國聯準會於台灣時間今 (16) 日清晨再次緊急降息，且一口氣降息多達 4 碼，利率降至 0%-0.25%，為近零利率的水準，已接近 2008 年金融海嘯時期的底線，同時還啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫，不過，美股指數期貨電子盤盤中續挫均超過 4%，台股以下跌 59.45 點開出後雖一度收斂跌勢，但隨即又擴大跌點，多空於萬點大關激戰，預估成交量縮至 2000 億元左右。

美國基準利率終於來到美國總統川普高度期待的零利率水準，甚至直接祭出大規模 QE，川普對此表態「這讓我非常高興」，然而，市場反而更為恐慌疫情是否已經失控，美股道瓊期貨周日暴跌逾千點，觸發跌停機制，市場憂心的是，聯準會「彈盡」，若疫情持續蔓延下去，所剩操作工具有限。

台灣央行將於本周四召開理監事會議，隨著美國接連緊急降息，各國央行也擴大對銀行業注資，央行降息機率高，不過，部分央行並未降息而採取針對性刺激措施，加上我國目前疫情相對其他國家穩定，究竟降息與否？仍要取決於台灣整體經濟情勢，包括央行對今年經濟成長率 (GDP) 下修的幅度，以及台灣陷入物價通縮壓力的評估等。

台灣央行總裁楊金龍已直言，中國疫情負面外溢衝擊將遠大於 SARS，並衝擊我國輸出和民間消費，今年國內經濟成長將減緩，央行將下修今年台灣 GDP，並罕見對通膨表態有向下風險。

台灣股市上周五收長下影線，成交量增，今日觀察是否能有效止跌，隨著美國重磅寬鬆貨幣政策出爐，台幣早盤升值逾 6 分，使台股略見支撐。

元大投顧則認為，在疫情遲遲無法收斂下，金融市場撤資的壓力有增無減，只是短期內各國股市已回檔 20% 以上，價值型的個股陸續浮現，就市場慣性來看，每一次在國安基金準備進場或融資追繳萬箭齊發時，都是短線低檔，預料本周再整理後，大盤支撐將慢慢轉強。