亞都不否認將實施無薪假 尚未正式申請 重申不裁員立場

市場傳亞都 (5703-TW) 旗下「台北亞都麗緻大飯店」要求員工自 4 月 1 日起每個月放 6 天無薪假，實施時間 3 個月，亞都今 (16) 日對此發出聲明，未否認無薪假規劃，但至目前為止台北亞都仍與同仁協商，尚未送交主管機關申請，重申此時仍不願裁員立場。

亞都表示，武漢肺炎對台北市飯店造成雪崩式衝擊，同業目前皆已擬訂或實行員工縮減工時的各項方案，台北亞都在開源與節流雙管齊下，試圖努力維持長久營運，不過，由於人力成本始終是服務業占比相當大的支出，且疫情短期內未見曙光，因此與相關主管機關了解相關實行無薪假細則，以期務必符合所有法令規範。

亞都進一步說明，施行縮減工時的前提是必須徵求同仁的同意，與同仁懇切對談是相當重視的過程，目前同仁大部分都予以支持諒解，願意共體時艱，若短期內景氣好轉，將縮短此政策的實施期間。

亞都強調，無薪假是所有企業萬般不願意執行的措施，儘管短期內都會是相當艱困的日子，台北亞都在此時並不願裁員。

另外，針對「台中亞緻結束營運並一併收回年終獎金」以及「老員工都受到許多無莫名的原因而被記過，因而無法拿到退休金」等不實指控，亞都嚴正表態，強調台中資遣費優於法規 25% 發放，且未對老員工記過，對於顛倒是非扭曲事實的報導將保留法律追訴權。