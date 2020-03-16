盤前財經大事搶先讀2020年03月16日

今日操盤前瞻

G7 領導人緊級會議

日本 1 月核心機械訂單

Fed 降息至零利率 啟動 7000 億美元 QE 計畫

美東時間 3 月 15 日下午 5 點 (台灣時間 3 月 16 日上午 5 點) 聯準會 (Fed) 再度意外降息，將聯邦基金利率調降 4 碼至 0%-0.25%，近乎零利率，並且正式啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫，以因應美國經濟受到武漢肺炎疫情的影響。閱讀全文...

如願以償！Fed 一口氣降息 4 碼 川普：我非常高興

聯準會 (Fed) 於美東時間 3 月 15 日下午 (台灣時間 3 月 16 日上午) 再度意外降息至 0%-0.25% 區間 (近乎零利率)，並且正式啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫，美國總統川普隨後記者會上表示：「這讓我非常高興！」閱讀全文...

全球央行接力降息救市 優利存款下架潮蠢蠢欲動

武漢肺炎疫情在歐美大陸持續擴散，全球央行輪番降息救市，市場預期我中央銀行 19 日降息機率大增，在利率持續探底、市場資本支出萎縮等衝擊下，銀行存放利差將進一步壓縮，屆時恐掀起台外幣優利存款下架潮。閱讀全文...

美國降息垃圾債風暴來襲 壽險國際板債券贖回壓力逾兆元

美國聯準會 (Fed) 在 3 月 3 日無預警降息兩碼，這是 2008 年金融海嘯以來，Fed 首次在非例行的決策會議時間宣布降息，降息幅度更創下金融海嘯以來最大紀錄，意味 Fed 正看到美國經濟出現放緩風險，此可能令企業債違約率攀升，促使高收益債券 (又稱垃圾債) 風暴來襲，對台灣投資人來說，垃圾債券基金曝險超過 1.24 兆元，此外，今 (2020) 年可提前贖回的國際板債券規模也是超過新台幣 1 兆元，雙雙面臨贖回潮壓力。閱讀全文...

〈觀察〉雙利空因素夾擊 台塑四寶上半年營運不妙

國際油價崩跌，近一周跌幅均超過 2 成之多，世界衛生組織日前也宣布，武漢肺炎疫情已構成全球大流行；在油價重挫，影響石化產品表現下，加上全球肺炎疫情擴大，壓抑市場需求動能，台塑四寶第 1 季營運恐明顯遭受衝擊，整體上半年營運也恐不樂觀。閱讀全文...