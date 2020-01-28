〈鼠年產業景氣前瞻〉5G基地台建設帶動 光通訊廠今年營運發亮

邁入 5G 世代，各國積極布建基地台等基礎設施，市場預期將帶動光通訊需求提升，加上去年基期相對較低，今年可望在 5G 需求帶動下，走出營運谷底，包含聯亞 (3081-TW)、統新 (6426-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 等業者，對今年營運多樂觀看待，因應客戶需求也規劃擴產。

去年基期較低 今年營運將優於去年

光收發模組去年受價格庫存、貿易戰、社群平台資料隱私權政策影響，成長趨緩年減 5%，業者樂觀看待今年 5G 通訊、100G/400G 產品帶動下，重回成長正軌，聯亞用於 5G 的 25G 光收發模組單晶片今年首季已獲客戶驗證、小量生產，預期第 2 季起就會開始放量生產。

聯亞去年矽光產品成長不顯著，電信 (Telecom) 產品需求相對強勁，預期今年兩大產品都可成長，矽光產品則因基期較低，成長幅度更大。

眾達則指出，去年是光通訊升級年，在 5G、資料中心帶動下，今年 400G 產品將開始緩步成長，到 2022 年頻寬數也將超過 100G，今年營運將優於去年。研調機構也預期，2020-2024 年光收發模組將重回成長，年複合成長率達 14%。

基地台建置需求暴增 各廠擴產因應

因應全球 5G 商轉，包含南韓、中國、美國等地電信商都已開通 5G 商用服務，歐盟、日本、台灣等國也將在今年啟用 5G 商轉，統新認為，今年基地台需求大增，對光通訊產品需求只增不減，相關產品已出貨給美、韓客戶，中國更預計今年第 2 季大量布建，訂單成長動能可望延續至 2022 年。

統新進一步表示，考量目前產能吃緊，規劃今年擴產，聯亞也早在 2018 年啟動興建二廠，因應 2020 年後產能需求，相關廠房、機台都已完成建置，正進行客戶認證、小量試產，今年將可望正式貢獻營收。