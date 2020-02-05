〈聯亞法說〉營運受疫情影響有限 Q1營收拚優於Q4

光通訊模組廠聯亞 (3081-TW) 今 (5) 日舉辦線上法說，展望第 1 季，財務長楊吉裕表示，第 1 季仍以電信產品成長穩定，100G 矽光產品仍有不確定性，至於肺炎疫情，預期 2-3 個月內對營運不會有明顯影響，估第 1 季營收可望持平或較第 4 季小幅成長，第 2 季起受惠 5G 商機帶動將持續上揚。

楊吉裕表示，2-3 個月內疫情對聯亞營運並沒有明顯影響，雖然有 1-2 個客戶在武漢有廠，但客戶已要求先將產品出貨到其他未受影響的省分，並要求不要把產能轉給其他廠商，目前客戶需求並未改變。

展望未來，楊吉裕表示，長期 5G 建設趨勢不變，且現階段疫情影響不明顯，200G、400G 產品將依計畫 3 月起小量生產，第二個客戶第 2 季也將加入，與美國客戶合作的 400G 新品，也有機會第 2 季量產，未來隨電信需求增加，可望帶動營運成長。

基地台產品方面，楊吉裕指出，單用 25G 的 5G 基地台將在今年顯著成長、擴大市占，10G 超頻需求也不俗，兩者皆會逐季成長，短時間 5G 基地台仍以 10G 超頻為主。

聯亞短期營運風險來自 5G 基地台建置放緩、100G 矽光客戶出貨狀況，原物料仍有 2-3 個月庫存，且上游廠商生產據點不在武漢，因此短期沒有太大問題。

聯亞去年第 4 季電信 (Telecom) 營收占比 40-45%、數據 (Datacom) 應用占 45-50%，剩下則為消費性、工業等應用，依產品來看，矽光產品占比 40-45%、10G 產品占比 13-15%、25G 產品占比 10-12%、2.5G PON LD 占比 6-7%、3D 感測則占 4-5%。