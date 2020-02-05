〈聯亞法說〉去年EPS 4.97元 每股擬配4元現金股利

光通訊模組廠聯亞 (3081-TW) 今 (5) 日舉辦線上法說，公布去年財報，全年稅後純益 4.5 億元，年減 35.4%，每股純益 4.97 元，聯亞也宣布去年盈餘分配，每股擬配 4 元現金股利，以今日收盤價 260 元計算，殖利率 1.5%。

聯亞去年第 4 季合併營收 5.19 億元，季減 13.64%、年減 23.22%，毛利率 46.05%，季減 4.53 個百分點、年減 9.28 個百分點，營益率 22.35%，季減 4.6 個百分點、年減 15.67 個百分點，稅後純益達 1.06 億元，季減 24.29%、年減 50.93%，每股純益 1.17 元。

累計去年全年，聯亞合併營收 21.36 億元，年減 9.6%，毛利率 48.08%，年減 5.94 個百分點，營益率 25%，年減 10.69 個百分點，稅後純益 4.5 億元，年減 35.4%，每股純益 4.97 元。

聯亞去年下半年受矽光產品客戶推遲出貨影響，加上部分新產品良率仍不高，影響營運低於預期，展望今年，聯亞表示，矽光產品仍有不確定性，但電信產品可望回溫，對今年 5G 需求樂觀看待。

聯亞也公布 1 月合併營收 1.06 億元，月減 41.24%、年減 51.2%，聯亞指出，1 月主要受到春節工作天數、疫情影響月底送貨時程，導致營收下滑。