臻鼎-KY外資提兩大憂慮 降評至減碼

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今年折舊費用高達 80 億元，且 LCP 軟板應用市場需求具不確性，亞系外資今 (13) 日調降臻鼎 - KY 評等，由原先的「中立」調降至「減碼」，目標價由原先的 110 元上調至 121 元；臻鼎股價今日一度重挫逾 9 % ，最低跌到 139 元。

臻鼎股價昨日以 153 元創高，子公司在大陸掛牌的鵬鼎，股價也以人民幣 48.95 元作收，雙創新高，鵬鼎昨日收盤價，更是去年 9 月 18 日掛牌以來的 3 倍。

亞系外資看好，臻鼎明年業績將受惠天線與類載板業務推升，但是臻鼎折舊金額不斷增加，且市場具不確定性，加上第 3 季毛利率低預期，決調降評等，由原先「中立」降至「減碼」，目標價則上修至 121 元，估股價仍有 20.9% 的下修空間。

臻鼎董事長沈慶芳昨日指出，臻鼎折舊費用估將由 2018 年的 60 億元提高到 2019 年的 80 億元。

亞系外資強調，臻鼎明年大手筆投資天線、車用板、背光 PCB 等產品，考量新產線初期良率偏低，且折舊費用較高，恐影響明年獲利，意味臻鼎 - KY 毛利率和營益率高點恐將落在今年。

亞系外資估臻鼎今年每股純益為 10.53 元，明年 11.53 元。