〈Q4財報搶先看〉健鼎、臻鼎每股純益大躍進 估將超越10元水準

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 及健鼎 (3044-TW) 2019 年營收雙雙改寫新高，在產品結構走向高加值型方向後，兩家業者 2019 年獲利都有機會超過 1 個股本，其中健鼎獲利最耀眼，法人估去年每股純益將達 11.11 元。

健鼎去年第 4 季營收 14 億元，季減 7.35%，年增 6.76%，全年營收 544.51 億元，年增 4.5%，改寫新高，前 3 季稅後純益 43.73 億元，每股純益 8.32 元，全年可望超越外資估計的 10.75 元數字。

先前歐系外資指出，健鼎 2019 年每股純益估達 10.75 元，2020 年每股純益 11.97 元，2021 年 13.06 元，連 3 年每年賺回 1 個股本。

臻鼎 - KY 2019 年營收 1202.24 億元，超越 2018 年 1179.13 億元歷史新高紀錄，每股純益上看 10 元，今年營收將再向上突破，包括印度組裝廠產能將開出，中國廠淮安廠、深圳二廠預期 3 月投產，另外秦皇島廠類載板產能也將擴充，有助營運成長。

臻鼎去年第 3 季營收為 356.02 億元，創歷年同期新高，稅後純益為 34.05 億元，季增 1.8 倍，年減 9.37%，每股純益為 3.8 元；前 3 季營收為 780.09 億元，稅後純益為 50.05 億元，年增 2.44%，每股純益為 5.78 元。