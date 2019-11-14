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郭明錤：臻鼎-KY本季營收季增幅高達4成

臻鼎第4季營收再創新高成焦點，郭明錤指Q4季增幅高達4成。(鉅亨網記者張欽發攝)
臻鼎第4季營收再創新高成焦點，郭明錤指Q4季增幅高達4成。(鉅亨網記者張欽發攝)

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW)10 月營收以 165.31 億元創新高，法人普遍認為，臻鼎單月營收高點將落在 11 月，第 4 季還將創新高，但對於第 4 季營收成長幅度看法各異，外資認為季增幅 26%，中國天風證券分析師郭明錤則認為上看 40%，估達 489 億元，年增 25%。

郭明錤預估，臻鼎 11 月營收將還有 5–10% 的成長幅度，12 月則與 10 月營收 165.31 億元相當，因此，臻鼎 2019 年第 4 季營收可望成長 40% 或以上，不同於市場預期的 25–30% 季成長率。

同時，臻鼎受惠出貨光學及新款 iPad Pro、iPhone SE2 與 iPhone 11，鵬鼎控股 / 臻鼎明年第 1 季可望年增長 30%，淡季不淡。

郭明錤估算，臻鼎明年首季營收 252 億元，季減幅度高達 48%，季節性衰退幅度，高於亞系外資季衰退 40% 。

郭明錤認為，明年首季推動臻鼎營收年成長的動力，包括新款 iPad Pro、iPhone SE2 類載板及 iPhone 11 的銷售成長，其中， Apple 將在明年上半年發售新款 iPad Pro，除既有軟板訂單外，臻鼎可望受惠新增的高單價 LCP 軟板與 ToF 模組的軟板。

據指出，新款 iPad Pro 關鍵賣點是配備可與後置相機運作的非結構光 ToF 鏡頭，提供更好的拍照與 AR 體驗，臻鼎可望受惠，此外，為提升傳輸效能，郭明錤也預期，新款 iPad Pro 將採用高單價的 LCP 軟板。

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