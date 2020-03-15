看好市場成長 希華、晶技今年股利及資本支出手筆都大方

頻率元件產業迎接產業循環週期谷底翻揚，各家今年不僅擴大資本支出擴廠，股利配發也大方，希華 (2484-TW) 每股擬配 0.95 元現金，超越去年每股純益 0.76 元，晶技 (3042-TW) 每股也擬配達 2.5 元，遠超過去年每股純益。

晶技 2019 年自結稅前盈餘 7.66 億元，年增 3.75%，每股稅前盈餘 2.47 元，估每股純益約 2.14 元；晶技預計提報董事會的去年盈餘分配額度，估每股擬配 2.2 元到 2.5 元，將超越去年獲利。

晶技也積極加快台灣平鎮廠小型化元件製程進展，估今年資本支出 11.5 億元，也較 2019 年倍增。

兩大頻率元件業者對去年盈餘大方配發，都是看好今年全年需求提升，且市場報價的回升，有利獲利持續成長；希華董事長曾穎堂指出，今年前兩個月來獲利都有高水準表現。

同時，晶技公布 2020 年 2 月自結稅前盈餘為 9278 萬元，超預期，月增 20.6%，年增 49.19 倍，每股稅前盈餘 0.3 元，達旺季獲利水準，前 2 月稅前盈餘為 1.7 億元，年增 1.91 倍，每股稅前盈餘為 0.55 元。

頻率元件業者仍看好 AI 及 5G 基礎設施的建置及應用需求成長，晶技及希華今年都加速擴充在台高附加價值產品新生產線建立及擴充，因此各家今年資本支出都較去年倍增。

其中，希華今年資本支出估達 4.3 億元，較去年倍增，晶技今年資本支出估達 11.5 億元，也年增 100%。兩大頻率元件廠今年資本支出集中在台灣廠，進行利基產品產能增產，有助台灣產值增加。

希華南科廠新產線設備上，2020 年資本支出估達 4.3 億元，是去年 2 億元的 1.15 倍，新增產線已進入無塵室施工階段，5 月中起設備進駐，預計今年下半年投產新產能開出後，每月新增產能 1000 萬件，估可增加每月營收 2500 萬元。

晶技 2019 年資本支出 5.6 億元，今年資本支出估達 11.5 億元，晶技認為，今年 5G 基地台網路建設下，毫米波等高頻頻段穿透受限，5G 基地設置密度將較原有 4G 基地台倍數成長，包括 WiFi 6 的升級使用，將使原應用頻率元件產生質量變化，台廠將能擺脫原遭陸廠削價競爭的壓力。