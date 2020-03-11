布口罩放寬准許出口 關務署：郵寄快遞前記得填切結書

經濟部宣布明 (12) 日起放寬「布口罩」出口，財政部關務署提醒，旅客攜帶合理數量布口罩出境可免申報攜帶出境，超過合理自用數量仍要填寫出口報單；若選擇以空運、快遞或郵寄方式寄送至海外，則需要填寫切結書並完成報關申請才能出口。

經濟部宣布將自 12 日起到 4 月 30 日止，放寬「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」(俗稱布口罩) 出口，民眾或業者只要檢附經濟部公告的「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」切結書並向海關報關就能出口，不必再跟經濟部國貿局申請輸出許可證。

關務署副署長彭英偉表示，旅客攜帶布口罩出境，將回歸一般行李物品自用認定原則辦理，符合合理使用範圍就可免申報直接攜帶出境；但如果超量攜帶，例如口罩數量塞滿行李箱，還是要依照一般貨物出口填寫出口報單，完成報關手續才能攜帶出境。

彭英偉表示，如果選擇郵寄、空運或快遞寄送口罩到海外，也要事先委託報關行或到海關駐地各郵件處理中心辦理報關出口，避免違規寄送遭海關開罰。

關務署強調，目前僅開放不含濾片、非醫療用的布口罩出口，其他包括醫療、外科用口罩、N95 口罩仍在管制範圍內，也就是說在 4 月底前，醫療用口罩在未取得輸出許可證前仍禁止出口；旅客攜帶醫療用口罩出境數量，仍維持每人每次最多攜帶 5 盒 (250 片) 限制規定。