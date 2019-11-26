〈炎洲展望〉PVC膠帶訂單滿載 明年Q1越南廠新擴產能量產添動能

台灣膠帶龍頭炎洲集團 (4306-TW) 越南 PVC 膠帶擴產，將於明年第 1 季投產，月營收貢獻上看 4000 至 5000 萬元，且目前 PVC 膠帶訂單需求滿載，屆時越南廠量產後，將有助提升整體出貨動能。

相中東南亞市場對 PVC 膠帶需求龐大，加上考量美中貿易戰，為分散風險，炎洲已在越南著手建置產能，由於先前炎洲在越南已有閒置廠房，只是未設產線，因此產能建置相對快速，預計今年底前完工，明年第 1 季投產。

炎洲膠帶業務營收占比高達 52%，兩大主力產品分別為 OPP 膠帶與 PVC 膠帶，客戶涵蓋國際知名化工大廠，及美國零售商沃爾瑪 (Walmart)、家得寶 (Home Depot) 等。其中，OPP 膠帶目前月產能 2.1 億平方米，市占率 8%，為全球第二大；PVC 膠帶月產能 2000 萬平方米，市占率 20%，同樣為全球第二大。

炎洲此次擴產，將在越南建置 2 至 3 條 PVC 膠帶產線，以 2 條產線來計算，月產能約可達 100 至 110 萬平方米，月營收貢獻上看 4000 至 5000 萬。

由於受惠美中貿易戰轉單，炎洲今年第 2 季以來，PVC 膠帶訂單需求明顯增溫，目前訂單滿載，楊梅廠訂單能見度達 2 至 3 個月，且由於 PVC 膠帶屬工業性使用，技術門檻較高，毛利率表現也較佳。

炎洲表示，在越南的產能將優先供應當地市場需求，而因東協市場享有租稅優惠，若符合當地需求後，將會外銷至其他東南亞國家，透過越南廠來佈局東南亞市場，若楊梅廠產能滿載，也可由越南廠出貨供應。