個股分析／立積今年獲利有望翻倍

隨著 5G 在今年於全球大規模商轉，WiFi 6 將在今年開始大規模滲透，802.11ax 規格也就是俗稱的 WiFi 6，雖然 5G 未來可能深入到各產業，但目前在工業自動化、家庭與無人機等無通訊系統中，依然大量使用 WiFi，預期短期不會有太大變化，且真正意義上的 WiFi 6 疊代標準未來將取代市面上的 802.11n 和 802.11ac 產品，故 WiFi 6 所能提供頻寬遠大於 WiFi 5，預期 2020 年也將明顯被大量使用，而帶起射頻元件廠立積成長動能。

立積大客戶持續追單

立積 (4968-TW) 產品是快速成長的無線區域網路與物聯網市場不可或缺的元件，客戶遍及歐洲、美洲、韓國、日本、中國與台灣等。展望 2020 年，隨著華為平台推出，第 2 季 WiFi6 產品比重可望大幅提升，預期全年 WiFi6 比重可望達 2 成水準，手機用 WiFi 射頻前端元件 (FEM) 比重將逾 1 成，全年整體營收表現將比去年好。

立積公告 2019 年全年營運成果，合併營收為 27.50 億元、年成長 3.8％，平均毛利率為 35.8％、年增 3.2 個百分點，稅後淨利年增約 7.9％至 1.91 億元，合併營收及稅後淨利皆寫下歷史新高，每股淨利達 3.13 元。立積公告股利政策，每股擬配發 1.94 元現金股利，每股配發金額為歷年以來高點，總配發金額達 1.21 億元。



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