跌深搶價差的兩種選股心法

歐美疫情大爆發，封城鎖國的聲音不斷，歐美以及中國三大市場，需求急速降溫，股市是經濟的櫥窗，難免會大跌反應，不過短線急跌之後，已經醞釀要反彈。

萬寶週刊王榮旭分析師表示，美股道瓊指數從 29,568 高點，到 3 月 12 日的低點 21,154 點，已經大跌 8,400 多點，跌幅達到 28.4％，接近三成。台股大盤週線也重挫 1,192 點，從今年的高點 12,197 點，也跌了 2,000 多點下來，技術指標已經超賣，反彈隨時會出現，特定的資金已經有進場點火的跡象，如台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW)，以及聯發科 (2454-TW)，都出現破底翻的走勢，大盤拉出 500 點的下影線之後，也帶出了單日 3,021 億元的天量。

不少個股的籌碼被砍在地板上，而且經過大量換手，長線的資金在這一波利空之中，懂得去尋找機會。

像是台積電一季配發現金股利 2.5 元，全年配息可望達到 10 元，股價跌到 270 幾元，殖利率達到 3.5％。對照現在全球央行大降息，美國的利率水準，可能在今年又會趨近於零，聰明的資金是要把錢擺在銀行還是要擺在大到不能倒，殖利率高達 3.5％的台積電呢？

萬寶週刊王榮旭分析師表示，接下來的反彈有兩種股票可以搶。第一種是跌了夠深的股票，反彈 3 到 5 成不是不可能，這一波跌得最深，是手機供應鏈，例如聯發科，股價從 464 元跌到 305 元，大跌 34％，但是我們估計聯發科今年 EPS 上看 20 元，本益比只剩 15 倍。

IC 設計的股票本益比動輒 20、30 倍，像 IC 設計股王、股后，矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW)，本益比都超過 30 倍。聯發科的本益比跌到剩 15 倍的時候，在這個地方再往下的空間也很有限，而聯發科過往的配息率接近 7 成，相當高，也是屬於高配息的股票，這一波跌很深的還包括蘋概的族群，也有大幅彈升的空間。

第二種可以搶進的股票是資料中心、伺服器、網通、5G 基站的供應鏈，因為疫情爆發，導致宅經濟、視訊會議的需求大增，資料中心、網通的升級，讓這些供應鏈業績可以逆勢成長。例如緯穎 (6669-TW)，來自 FB 以及微軟的訂單持續增溫，今年再加上亞馬遜也加入出貨的行列，所以估計緯穎今年有拚賺 4 到 5 個股本的實力。

而低價的 PCB 金像電 (2368-TW) 主攻網通伺服器用板，營收占比達 6 到 7 成，產品已經通過主客戶的認證，今年後面業績也看升，並沒有受到疫情的影響。還有智邦 (2345-TW)、聯茂(6213-TW)、泰碩(3338-TW) 等等，這一波相對抗跌的網通、5G 基站供應鏈是下一波彈升的大主流。

還有更多可以搶進的潛力股名單，歡迎讀者可以透過免費加入王榮旭分析師 LINE 的粉絲團來做索取。

立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團

http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 Line 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險