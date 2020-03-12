疫情重挫供應鏈生產力 會計師：四大方式彈性因應疫情衝擊

肺炎疫情導致中國供應鏈停工，對於汽車、零售與航空業三大業更是首當其衝受害者，會計師提醒，台商可透過四大方式降低疫情衝擊，包括：評估供應鏈風險建立優先順序、建立風控流程、實施數位化，並評估調整採購優先順序。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，肺炎疫情導致中國部分城市因此延後復工，進而影響供應鏈生產進度，以汽車業來說，目前合格工廠大多無法提供汽車零組件，汽車製造商可能視情況需要關閉工廠。

傅文芳指出，汽車製造商可以尋找關鍵零組件的替代供應商，但需留意近期供應商應無法快速提供零組件，而供應商的認證需符合質量管理要求，可能會阻礙短期內重新開啟工廠。

傅文芳提醒，採購人員應留意評估出能夠平衡成本和風險的產品策略，開始新模式或平台以計畫日常採購業務，並利用技術以快速調整。

航空業也是此次疫情中受創較深的產業，由於中國是全球最大的出境國際市場和第二大航空市場，隨著旅行限制的實施，市場分析，中國航空業相關數據與歷史相比將大幅下滑。

安永表示，亞洲航空燃油價格下跌，煉油公司利潤跌至過去兩年半的最低水準，受疫情蔓延將嚴重影響飛行需求的憂慮，原油公司目前正在考慮實施緊急減產的方案。

安永大中華區供應鏈及營運諮詢服務主管合夥人 Rodrigo Cambiaghi 表示，中國企業的投資更需要具備協調性和迅速的計畫及履行能力，而從物聯網設備，到先進的預測解決方案和大眾媒體的需求行為監控，都大幅影響中國企業如何理解需求及快速應對，提升了供應鏈未來對於日後病毒爆發突發事件的應變能力。