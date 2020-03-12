【群益投顧】疫情衝擊道瓊步入熊市 台股繼續向下尋求支撐

一、盤勢分析

美國總統川普的減稅措施暫無具體內容，加上 WHO 宣佈新冠肺炎達到全球大流行，週三美股再遭空頭重擊，四大指數收盤全面重挫；道瓊工業下跌 5.86%、S&P500 收低 4.94%、那斯達克下跌 4.95%、費城半導體重挫 5.67%。歐洲方面，英國央行宣佈降息 2 碼，但仍難挽新冠肺炎疫情蔓延憂慮，泛歐 Stoxx600 指數收盤下跌 0.74%，主要市場英國收跌 1.4%、德國下跌 0.35%、法國收低 0.57%。今早亞股日、韓同步開低，台股以下跌 48 點開出，終場下跌 471.43 點或 4.33% 收盤，收在 10422.32 點，成交金額 2700.63 億元。盤面結構，類股全面下跌，電子台積電棄守 300 元、大立光重挫，拖累類股大跌，金融也持續低檔整理，雙雙壓抑指數，傳產以百貨、水泥跌幅相對較小，汽車、紡織的跌勢最重。

二、盤勢預估

肺炎疫情在歐美各國持續擴散，美國總統川普對全國發表信心喊話，還是未能制止市場的恐慌情緒。台股跳空開低走低、持續低檔震盪，終場以下影線長黑 K 下跌 471 點作收，成交量擴增至 2700 億元，呈現放量下跌走勢；大盤以今年第二大量長黑改寫短線新低，隨著短期均線進一步擴大，技術面雖有利反彈表現機會，但中期格局偏弱壓力未除，建議操作仍宜保守因應。

肺炎防疫期突顯行動通訊應用的重要性，預期中國第 2、3 季 5G 建置將會加大力度，中國移動近期啟動 5G 二期標案測試採購，目標 2020 年底 5G 基地台達 30 萬個，中國聯通也宣布上半年將完成全年 10 萬台基站，第 3 季力拼完成 25 萬基地台建置，三大營運商預計今年 5G 基地台需求約 60~80 萬台。

根據集邦科技 DRAMeXchange 調查顯示，由於美國政府標案與新冠肺炎疫情帶動的遠端服務需求帶動，加上記憶體供應商手中庫存偏低，伺服器 DRAM 第 2 季合約價格漲幅將從原先預測的季增 15% 擴大至 20%，企業級 SSD 第 2 季價格亦同步上修，預估漲幅從原先的 5～10% 擴大至 10～15%。

市場傳蘋果為衝刺穿戴業務，有意擴大目前銷售成長最快速的真無線藍牙耳機 (TWS) 版圖，規劃推出平價入門版 AirPodsPro，價格將低於 AirPodsPro，功能僅少了主動降噪，但續航力、音質都比會第 2 代 AirPods 提升，預計最快今年第 2、3 季推出，可望進一步帶旺供應鏈營運表現。

三、強勢股

電子：

台勝科 (3532)、群光 (2385)、旭隼 (6409)、創見 (2451)、大聯大 (3702)

非電：

正新 (2105)、統一超 (2912)、台泥 (1101)、大成鋼 (2027)、裕民 (2606)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據