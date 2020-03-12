【日盛投顧】帶量下殺，靜待量縮落底

◆盤勢分析

1. 肺炎持續在歐美地區擴散，美股呈現自由落體般的下跌，台股終究擋不住國際趨勢，周四呈現跳空開低殺低，權值股及中小型股族群紛紛遭到法人提款賣壓追殺，盤面恐慌肅殺氣氛濃厚，終場指數下跌 471.43 點，跌幅 4.33%，收在 10，422.32 點，成交金額為 2，708.56 億元。三大法人合計賣超 451.6 億元：外資賣超 368.22 億元、投信賣超 20.22 億元、自營商賣超 63.16 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：帶量下跌，後續須量縮才有利於止跌。

(2)、均線：下檔支撐為約 10，180 點附近，上檔壓力為約 11，800 點附近。

(3)、技術指標：KD 向下開口擴大，惟日 KD 均已進入超賣區，短線有機會反彈。

3. 櫃買指數下跌 5.82%，收在 128.92 點。短線支撐為 123 點附近，壓力為 133 點附近。

4. 台股選股方向可留意矽晶圓、IC 設計、PCB、伺服器、磊晶、生技、高殖利率股。

帶量下殺，靜待落底反彈

1. 生技：由於肺炎疫情持續擴散各地，各國政府也開始紛紛投入資源於相關用藥及疫苗，生技股成為本波全球股災的資金避風港，因學名藥生產大國印度 3/3 決定禁止 26 種製藥原料及相關藥品出口，也連帶使得學名藥廠 4746 台耀成為週四盤面多頭的領頭羊，股價出現帶量上漲 6% 以上，另外由於武漢肺炎中國官方將腸道微生態調節劑納入《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》指引，1707 葡萄王股價守穩月線之上。

2. 高殖利率：全球股市受疫情影響造成股災，但台股相對其他股市跌幅相對較少，其中最主要原因是台股殖利率相對較高，周四當盤重挫之際，部分具有高殖利率個股如 2548 華固、3026 禾伸堂、2451 創見等，低檔仍吸引買盤逢低布局，股價逆勢收紅。

3. 矽晶圓：產業景氣逐漸谷底翻揚，3532 台勝科在本周股價創下今年新高後，周四在大盤大跌之際，午盤過後低檔持續出現買盤拉抬，股價逆勢收紅，也帶動 6488 環球晶出現長下影線，收盤小跌。

4. 操作建議：因疫情及石油大戰影響，造成全球企業債將出現下調評等及違約的風險，美股持續下跌，台股周四連帶也受到拖累，短線上靜待全球股市量縮止跌，操作上不宜過度躁進，建議避開外資法人持股較高的個股，逢低拉回可挑選具有下半年景氣谷底回溫或二月營收公布績優股，布局做短線操作。