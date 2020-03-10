〈武漢肺炎疫情〉院內群聚再添1例陪病家屬感染 台灣確診增至47例

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今 (10) 日宣布，我國新增 2 例武漢肺炎 (COVID-19) 確定病例，其中第 46 例為案 34 的陪病家屬，這起院內群聚感染目前累計達 9 人；案 47 則是一名南部 30 多歲男性，赴荷蘭出差在境外感染。

監測應變官莊人祥指出，案 46 是一名北部 20 多歲男性，近期無出國史，與案 34、案 41 同住，曾在案 34 住院期間陪病，因此，以接觸者身分住院隔離並進行兩次採檢，經檢驗皆為陰性後返家隔離。

不過，COVID-19 病毒相當狡猾，案 46 在 3 月 6 日至 8 日出現了咳嗽症狀，衛生單位進行健康追蹤時，案 46 表示咳嗽加劇，便安排就醫後收治負壓隔離病房，並進行第三次採檢，於今日確診。這起北部醫院院內群聚感染目前累計達 9 人。

此外，另一名確診的南部 30 多歲男性 (案 47) 於 3 月 2 日至 3 月 5 日曾與 2 名同事至荷蘭出差，返國後於 3 月 9 日出現微燒及乾咳情形，並於當日就醫，因個案有國外旅遊史且出現症狀，故院方進行採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。

指揮中心表示，依案 47 發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查案 47 在荷蘭當地的行程，並持續追蹤與案 47 同機旅客、親友及職場、就醫接觸者的健康情形。