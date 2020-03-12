郭明錤：精元打入MacBook剪刀腳供應鏈 打破茂林獨家供應地位

天風國際證券分析師郭明錤最新出具報告指出，今年 Apple 在新冠肺炎爆發後加速新款 MacBook 機型開發，預期精元 (2387-TW) 將打破茂林 (4935-TW) 獨家供應地位並開始出貨剪刀腳鍵盤導光板，茂林今、明兩年的營收、獲利恐將受到衝擊。

郭明錤表示，MacBook 需求較穩，受疫情影響有限，其中，剪刀腳鍵盤供貨能見度優於一般零組件，精元的剪刀腳鍵盤導光板開發進度優於預期，預計今年上半年出貨，加上剪刀腳鍵盤導光板毛利率優於鍵盤組裝，估精元今年上半年獲利可望明顯成長。

郭明錤預估，精元將先從 MacBook Pro 入門機型開始供貨，供貨比重自今年上半年約 15-25%，到今年下半年 30-40%，明年則約 45-55%，未來精元將從「組裝商」轉型為「設計與整合商」，將能自行生產更多剪刀腳鍵盤零組件，並提升垂直整合度，有助獲利。

郭明錤認為，茂林因流失 MacBook 剪刀腳鍵盤導光板訂單，今年的訂單份額將從 100% 下滑至 65-75%，明年訂單份額則從先前預估的 80%，降低至 45-55%。

郭明錤也針對即將推出 MacBook 預測，估今年第 2 季將推出的 MacBook Pro 與 MacBook Air，雖然成本結構優化，但使用者恐感受不到改變差異。