〈台股暴跌〉恐慌賣壓籠罩砷化鎵族群 穩懋一度跌停

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續在歐美擴散，衝擊市場信心潰散，砷化鎵族群漲多拉回，成盤面重災區，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (12) 日開低走低，一度被打入跌停板，大跌 26 元，跌破年線創近 8 個月低點，同族群全新 (2455-TW)、宏捷科(8086-TW) 早盤也大跌逾 7%。

砷化鎵族群表現弱勢，除穩懋打入跌停外，IET-KY(4971-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 早盤也一度下殺跌停價位，全新、宏捷科也有 7% 以上跌幅，皆創下今年以來低點。

法人表示，雖然砷化鎵廠前 2 月營收受惠 5G 需求提升，不畏疫情影響仍年增逾 5 成，加上產能集中台灣，生產面影響有限，但需求面受疫情影響能見度降低，相關 5G 基礎建設、中國手機發表進度恐遞延，需觀察中國供應鏈、物流恢復狀況。

業者認為，疫情對需求衝擊是短期現象，下半年疫情緩和後，仍看好 5G 帶動 PA(功率放大器)、ToF 需求可望持續增加，因應未來需求，包含穩懋、宏捷科擴產計畫也持續進行，預計今年第 2 季後將陸續開出。

累計今年砷化鎵廠前 2 月營收表現，穩懋、全新分別達 39.81 億元、4.26 億元，年增 68.64%、52.41%，宏捷科也受惠客戶需求，累計營收達 5.41 億元，年增 161.76%，第 1 季砷化鎵廠營運仍可望淡季不淡。