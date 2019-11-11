〈工商界提建言〉王文淵：台灣不該處處抄襲大國 應效法瑞士等小國思維

全國工業總會今 (11) 日舉行「第 73 屆工業節慶祝大會」，理事長王文淵表示，台灣應以小國思維，參考瑞士等國經驗來規劃，才有助國家經濟發展，並再度呼籲政府營造良好投資環境，讓企業能合理、合法根留台灣，並儘速完成兩岸貨貿協議的簽訂、加速與東協等貿易國簽自由貿易協定，或爭取加入 CPTPP。

王文淵致詞時表示，近來國際間受主要國家貿易爭端未決、中國大陸經濟放緩、地緣政治風險升溫等影響，全球經貿動能持續走弱，台灣也不例外，雖然台灣受惠轉單效應與台商回台挹注出口及投資動能， 但今年預估經濟成長率仍比去年低。

王文淵指出，政府自年初推出台商回台投資行動方案以來，至 10 月 24 日止，已爭取 149 家優質台商，預計帶回新台幣 6200 多億元資金投資台灣，創造近 5.5 萬個就業機會，產業界對此感到肯定。

王文淵也強調，為讓優質台商能長期根留台灣，自己曾於今年 4 月提過，對產業界來說，最重要的並不是需要政府多大的獎勵，而是希望政府能營造良好的投資環境，讓產業界能在合理及合法的條件下，根留台灣，全力發展經濟， 這才是產業界最需要的。

除營造良好投資環境，王文淵認為，台灣是一個小地方，不能在法律、金融、產業、環保、勞工等各方面，處處抄襲美國等大國，而是要更瞭解自己的優勢及弱點，務實以自己的需求為依歸，以小國思維，參考如瑞士、比利時、荷蘭及丹麥，甚至新加坡等國經驗來規劃，才能真正有助國家經濟發展。

王文淵舉例，日前自己代表台塑企業所屬的一家公司前往瑞士，與瑞士某家公司簽合作合約，順便參觀該公司的紡織工廠， 發現他們在紡織業技術的創新及工廠管理等方面，有許多值得學習的地方，因他們處處以小國思維出發，注重研發創新高值化產品 ，雖然產量小、工資高，但品質好、附加價值高，合作後將能結合雙方優勢，共同開發另一個高值化產品的歐洲及亞洲市場。

王文淵並再度強調，兩岸經貿關係緊密，去年中國是台灣第一大出口市場，占台灣出口 41.2%，也是第一大進口來源地區，占台灣進口 19.3%，呼籲政府應儘速完成兩岸貨貿協議的簽訂，以維繫兩岸密切經貿關係，協助台商順利拓展中國內銷市場。

同時，王文淵也說，盼政府能協調中國，加速與東協等主要貿易國簽訂自由貿易協定，或積極爭取加入 CPTPP 等區域經濟整合組織，以取得與其他國家在國際上相同競爭地位。此外，美中貿易戰已對台商帶來嚴重衝擊，政府應提出具體因應策略，避免產業面臨斷鏈危機。