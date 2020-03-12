口罩實名制2.0上線 逾10萬人湧入塞爆網站、App

「口罩實名制 2.0」今 (12) 日上午 9 點上線，展開試營運，民眾可透過電腦連接網頁，或用手機上健保快易通 App 進行預購。不過，健保署長李伯璋表示，一早就湧入逾 10 萬人搶著登入，導致健保署瞬間流量飆高，許多民眾仍抱怨網頁進不去，出現程式系統維護中等訊息。

口罩實名制 2.0 民眾預購管道為「eMask 口罩預約平台」網站及「全民健保行動快易通」App，不論使用哪種管道，都必須先通過身份認證，其中，App 不需插卡，輸入健保卡卡號及當初註冊密碼就可登入。

李伯璋表示，這次口罩實名制 2.0 線上預購，是由政務委員唐鳳及行政院副院長陳其邁統籌，率領資訊團隊，僅花 1 周的時間就讓系統上線，同時，中華電信 (2412-TW) 也協助將流量從 1G 放寬至 4G。

李伯璋說明，上午 9 點開放時，由於手機登入瞬間流量超出負荷，導致健康存摺認證不順暢，甚至出現無法進入、App 閃退等情況，網路公司持續進行改善中，並增加 CPU，截至上午 10 點多，全台有逾 10 萬人使用，累計達 28 萬人次，其中有超過 2 萬人完成認證並預購，預期狀況可望慢慢改善。

李伯璋指出，上午完成預購的人越來越多，主要是手機 App 流量較大、問題較多，呼籲民眾多使用家中電腦線上預購，儘管需要備有讀卡機，但操作起來較為順暢。

口罩實名制 2.0 試辦維持每 7 天 3 片、每片新台幣 5 元，19 日將會寄簡訊通知付費，民眾需自付運費 7 元，提醒民眾，預購期長達 7 天，且 24 小時都能登記，不是先搶先贏。