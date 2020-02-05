疫情肆虐重創產業、工商團體喊降稅 財政部給軟釘子

新型冠狀病毒疫情全球蔓延，觀光、服務與內需等相關產業淪為重災區，工商團體表態，希望政府能降稅協助產業度過難關，但財政部對此回應，降稅需要修法恐怕緩不濟急，且營業額下滑營業稅就會減少，即便虧損仍可在 10 年內扣抵，婉拒工商團體建議。

新型冠狀病毒疫情一發不可收拾，全球確診病例持續增加中，包括觀光、餐飲、服務與運輸業等業績直直落，市場哀鴻遍野，工總與台北市商會不約而同呼籲政府應調降燃料稅、營所稅與牌照稅，協助企業度過難關。

對於工商團體訴求，財政部賦稅署署長李慶華說，關於受疫情拖累的產業，行政院目前正召集相關部會研商，但回顧當年 SARS 疫情期間，政府只提供業者補貼，而非租稅優惠，主要是修法降稅曠日廢時，恐怕緩不濟急。

李慶華表示，業者如果受疫情影響導致營業額下滑，營業稅也會跟著減少，如果經營虧損也不必繳納營所稅，何況營收虧損還可在 10 年內分次扣抵，目前現行法規應該可協助企業撐過疫情影響。

另外，有業者抱怨無法跟銀行貸款融資周轉，財政部高層對此回應，目前的加強發展觀光方案就包含觀光業貸款，如果業者無法跟銀行貸款周轉，比較可能與業者信評有關，至於推出紓困方案則須研議協調，短期尚無定論。