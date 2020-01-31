蘋果今年將再推改款平價平板刺激買氣 瑞儀受惠

研調機構 IDC 公布最新全球平板電腦出貨量調查，蘋果去年受惠平價款平板推出帶動買氣，市占率重回 3 成以上，法人認為，蘋果今年可望再推平價改款搶市，有助背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 營運。

瑞儀去年受蘋果改採 OLED 面板影響，手機營收比重減少，但平板需求維持高檔，抵銷手機營收衰退壓力，去年營收達 561.21 億元，年增 4.02%，創近 6 年新高。

展望今年，法人預期，瑞儀第 1 季在農曆春節假期影響下，出貨、營收均將小幅下滑，但全年蘋果 iPad 平板產品需求可望持穩，其中包括 10.2 吋、11 吋與 12.9 吋產品都可能改款，彌補手機產品衰退壓力，蘋果也將新推一款 23 吋平價 MacBook，也有助推升瑞儀營運。

根據 IDC 統計，蘋果去年推出的平價平板電腦銷售優於預期，第 4 季出貨 1590 萬台、年增 22.7%，其中新款平板電腦占比達 65%，助推蘋果市占提升至 36.5%、年增 6.9 個百分點，在全球平板出貨衰退的情形下逆勢成長。

去年全年平板電腦市場出貨量，IDC 表示，累計平板電腦市場出貨量達 1.44 億台，年減 1.5%，依品牌出貨量來看，蘋果占比達 34.6%、年增 5 個百分點，其次則為三星、華為、亞馬遜、聯想，其中華為受美國禁令衝擊，雖然中國市占提升，但仍無法彌補全球市場衰退，全球市占達 9.8%、年減 0.2%。