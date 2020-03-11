〈研華法說〉Q1營益率恐創7年低點 Q2擴產衝刺出貨

研華 (2395-TW) 預估，第一季受到疫期影響，營收估年減 5-10%、營益率 11.5-13.5% 恐創近七年單季低點，不過，研華經營管理總經理暨財務長陳清熙強調，第二季產能回升、缺料問題排除，營運可望恢復成長動能。

依照研華預估，第一季若以新台幣兌美元平均匯率 30 做假設，第一季營收約 109.5-112.5 億元、毛利率 37-39%、營益率 11.5-13.5%；以事業群來看，工業物聯網事業群 (IIoT) 估年減 1 成，嵌入式物聯網平台事業群 (EIoT)、智能物聯網服務 (SIoT)、NC-DMS/AC-DMC 專案訂單等也會有個位數衰退。

若以市場區分，研華認為，大中華區 2-3 月雖然受到疫情影響，第一季將年減 2 成、北美與歐洲受到生產與客戶出貨遞延，第一季預估將衰退 6-8%，台灣則估逆勢年增 3 成以上。

陳清熙解釋，第一季營益率下滑主要是營收規模縮小，費用並沒有增加太多，預計第二季在產能回升、缺料狀況排除、生產出貨都恢復正常下，營收規模放大，營益率也將回到較正常的區間。

目前研華昆山的製造中心人員到崗率 92.7%、產能稼動率 82.4%，透過產能外包、短期人增補、提前執行擴產，預計昆山廠 3 月恢復正常生產、第二季產能再增加 20-25%，台灣也將同步擴產 2 成。

至於缺料問題，陳清熙表示，目前看到電源供應器、線纜、金屬件等零組件、原物料有比較缺的情況，但依照目前各產業復工狀況，預計原物料供應吃緊的狀況再 1-2 個月就可望排除，整體營運可望重返成長軌道。