〈研華法說〉劉克振：訂單優於預期 後市展望不悲觀

工業電腦 (IPC) 大廠研華 (2395-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長劉克振強調，目前接單狀況優於預期，在生產恢復下可陸續補回來，後市不悲觀，展望今年的併購方向，硬體目前沒有新的機會，將以軟體共創為主。

劉克振認為，中國疫情已經過了高峰，江蘇已連續二到三周都沒有新的疫情，研華昆山廠區復工狀況也不錯，接單優於預期，雖然交期延後，但客戶都能理解，沒有因此取消訂單，後市不悲觀。

資本支出方面，劉克振表示，研華林口三期工程也將在接下來 2-3 個月動工，約支出 10 多億元，發展物聯網新型事業集結和共創國際場域；至於未來併購，目前傳統硬體的同業沒有新機會，將著重軟體共創應用。

劉克振也透露，最近開始投資遠距醫療平台，初期規劃邀請 3-4 組醫院、療養院等，反應踴躍，當中也不乏知名大醫院，預計下半年開始運作，會先以公益捐贈的方式進行實驗，再進一步擴大規模。

研華今年初才攜手中華電，藉由入股資策會持有的資拓宏宇，研華持有約 20% 股權，劉克振認為，三方策略結盟為共創夥伴，有助共同開發、推展及銷售物聯網應用解決方案，布局數位金融及智慧醫療、智慧城市物聯網商機。

此外，研華也啟動下一個十年的全球化布局計劃，提出 Globally Integrated Regional Competence(GIRC) 的概念，深化主要地區在地經營能量，從過去完全由事業群主導區域業務板塊，轉為更為賦能海外業務組織，整合銷售通路，培育在地高階經營人才，擴大銷售綜效。