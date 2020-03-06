研華去年首賺一股本 EPS 10.51元連七年創高

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (6) 日公告去年財報，稅後純益 73.5 億元，年增 16.9%、每股純益 10.51 元，首度賺進一股本，純益、每股純益連七年創高，展望今年，研華表示，短期營收成長雖可能受到疫情影響，但對於長期成長仍維持正面看法。

研華去年第四季營收 135 億元，季減 6.2%、年增 9.1%；毛利率 39.1%，年減 0.5 個百分點、年增 0.5 個百分點；營益率 17.9%，季減 0.4 個百分點、年增 1.9 個百分點；稅後純益 17 億元、季減 20.1%、年增 3.8%，每股純益 2.43 元。

研華去年營收 541 億元，年增 11.1%、毛利率 39%，年增 0.7 個百分點、營益率 17.1%，年增 1.8 個百分點、稅後純益 73.5 億元，年增 16.9%、每股純益 10.51 元。

研華表示，去年受到區域貿易摩擦影響，營收落後於公司預期，但受惠於零件成本下滑與營運規模效益提升，利潤率優於預期。

展望今年，研華認為，雖然武漢肺炎疫情造成停工、部分零件缺料，以及需求遞延等，成為近期最大營運風險，短期營收可能因疫情干擾放緩，不過，在營運現金充分的情況下，對長期成長仍正面看。

以研華去年各事業群表現來看，嵌入式物聯網平台事業群 (EIoT) 表現較佳，營收成長 7%、工業物聯網事業群 (IIoT) 與智能物聯網服務事業群 (SIoT)，則略持平去年。

以區域而言，研華表示，以北美市場與新興市場表現最佳，分別成長 14% 與 19%；而大中華區也成長 2%，不過，歐洲地區衰退 2%，而去年 2 月併入的 ATJ 對營收貢獻約 4%。