蘋果通過新專利：提升穿戴裝置的配戴舒適度

美國專利商標局近期授權了蘋果 (AAPL-US) 一項專利，此為具混合實境 (MR) 及擴增實境 (AR) 功能的頭戴式顯示器 (HMD) 的延伸系統，旨在調節裝置的內部熱量，藉此提升使用者在穿戴時的舒適度。

蘋果曾於先前取得與 HMD 相關的專利，而此次通過的專利主要是以其為基礎在做延伸，使設備的功能更加完善。

HMD 可以與虛擬對象作互動，例如操作電視、訂購電影或訂閱雜誌等需求皆可藉由與 AR 環境的互動達成。

HMD 也可支援 AR 的使用說明服務。而不論電視是位於房屋裡的任何位置，皆可以提供電視訂閱服務。

有了 AR 協助，使用者將不受實際物理環境的限制，便能使用相關服務及功能。而該專利也描述了與室外環境有關的場景，例如公園。此也顯示了該技術可延伸範圍的廣度。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

然而，HMD 裝置在運作的過程中眼腔內會產生大量熱量，可能阻礙使用者在使用期間的體驗。

因此蘋果透過此次專利創建一個微型熱調節系統，以使眼腔保持涼爽，並在使用者操作設備時，使其與設備接觸的皮膚能更加舒適。

蘋果此次被授予的專利編號為 10492346，而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。