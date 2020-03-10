口罩實名制2.0新增線上預購 民眾需支付7元處理費

因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，政院實施口罩實名制購買模式，配合口罩產能提升、提升發放效率，中央流行疫情指揮中心今 (10) 日公布口罩實名制 2.0 版本，提供民眾線上插卡預購、手機 APP 認證預購方式，但需自付 7 元處理費。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，口罩實名制實施一個多月，但仍有口罩分配不均、上班族、學生族群沒時間排隊購買口罩問題，因此 3 月 12 日起將實施口罩實名制 2.0，除現有實體通路外，將新增線上、APP 預購通路。

陳時中進一步指出，3 月 12 日至 3 月 18 日民眾可利用電腦，插入健保卡、自然人憑證，或用手機透過健保快易通 APP，預購 3 月 26 日至 4 月 1 日當周口罩，購買成功後會在 3 月 19 日以簡訊通知付款事宜，3 月 26 日至 4 月 1 日民眾可前往超商取貨，憑身分證、健保卡、駕照等身分證件領取，也可持親友證件代取。

媒體關注線上預購是否造成搶購亂象，疫情指揮中心物資組組長王美花指出，網路預購將開放一周內都可預約，不會先預購就先有口罩，若第一周口罩預購數量超出超商可準備量，不排除採取抽籤方式，呼籲民眾不必搶預購。

王美花進一步表示，因口罩仍有物流、包裝問題，初步規劃在物流中心包裝，且首周將進行壓力測試，政院也有預期的量，若預約多於預期，將以簡訊通知民眾是否預購成功、領取時間。

疫情中心也提醒，這次預購僅開放成人口罩，初估可提供 700 萬片 (約 233 萬人份) 預購，而原有藥局及衛生所通路皆照常運作，口罩價格也維持每片 5 元，但預購需自付 7 元處理費。