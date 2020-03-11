〈武漢肺炎疫情〉台灣新增1例 北部女旅英感染 歐洲疫情警示提升

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今 (11) 日宣布，台灣新增第 48 例武漢肺炎 (COVID-19) 確診，為境外移入個案，一名北部 30 多歲女性，疑因前往英國探訪友人旅遊期間遭感染；由於歐洲疫情愈趨惡化，指揮中心已將冰島、瑞士、荷蘭等 8 國的旅遊疫情提升至第二級警示。

陳時中指出，這名北部女性是在 2 月 28 日至 3 月 8 日獨自前往英國旅遊及探訪當地友人，返國後於 3 月 9 日因頭暈、頭痛等症狀至診所就醫，3 月 10 日出現微燒及輕微咳嗽至醫院就醫，經通報檢驗在今天確診，目前收治負壓隔離病房治療。

指揮中心研判，個案於境外感染的可能性較高，其同住家人目前皆無疑似症狀，將進一步調查個案在英國期間的旅遊行程，並持續追蹤其同住親友、英國當地友人、同機旅客及就醫接觸者等健康情形。

近日歐洲地區疫情急遽升溫，除義大利、法國、德國及西班牙外，周邊國家病例數也顯著增加，影響範圍持續擴大。歐洲疾病預防控制中心 (ECDC) 日前評估歐盟地區及英國的感染風險、發生群聚風險及未來數週出現廣泛持續性傳播的風險，均為中級至高級。

陳時中宣布，為加強防疫警戒，即日起將冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利共 8 國旅遊疫情提升至第二級警示 (Alert)。此外，中東的巴林和科威特疫情也持續升溫，因此一併提升至第二級，建議國人在當地應採取加強防護措施，返台後應落實 14 天自主健康管理。

此外，考量申根區域國家人員流動密切，同步將希臘、捷克、葡萄牙、芬蘭 、斯洛維尼亞、波蘭、愛沙尼亞 、匈牙利、盧森堡、馬爾他、斯洛伐克、拉脫維亞、立陶宛、列支敦斯登，以及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共 16 國的旅遊疫情警示調整至第一級注意 (Watch)。