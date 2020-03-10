匯市撐起信心面 台股早盤跌不到百點 多頭奮力抗股災

美股昨 (9) 日大崩跌，道瓊指數狂瀉 2013 點，跌幅達 7.79%，而費城半導體指數更是重挫超過 8.3%，投資人恐慌情緒飆高，不過，在今 (10) 日早盤美股期指電子盤回彈均超過 2% 的帶動下，日股早盤快速收斂跌勢、韓股更是翻紅，令台股加權指數僅以下跌 70 點開出，跌點在百點上下，跌幅約 0.6%，在此同時，台幣也狂升逾 1 角，給了多頭資金面無虞的信心。

事實上，近期台股和美股明顯脫鉤，在美股接連搭雲霄飛車之際，台股表現相對平穩，國泰證期研究部對此指出，全球疫情持續擴散，不過中國疫情逐漸趨緩，使資金回流亞洲，反而資金流出的歐美股市轉為弱勢並大幅震盪。

美股昨日見到史上最劇烈的拋售潮，甚至觸發首波熔斷機制一度暫停交易，為提振市場，美國總統川普最新表態，將爭取調降個人薪資所得稅，並對遭受武漢肺炎衝擊的行業給予「極具實質性的紓困措施」，使美股期指電子盤反彈，緩和了恐慌情緒。

然而，仍須留意，歐洲疫情正告急，義大利最新宣布封鎖禁令將擴大到全國，持續到 4 月 3 日；另一方面，最新傳出川普曾近距離接觸目前宣布「自我隔離」的兩位國會議員，法人指出，若後續川普需自我隔離，恐怕將再度引發市場恐慌。

國泰證期提醒，整體來看仍需靜待疫情趨緩後，大盤才有轉強的機會，在此之前，台股仍將維持弱勢格局，有持續測底可能。