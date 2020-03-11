美股回神 國家隊搶灘年線? 周選結算留意整數關

美國總統川普祭出降稅救市，美股回神反彈，道瓊指數強彈 1167 點，反彈幅度 4.89%，費城半導體指數更強彈 6.3%。台股可在美股回神下，助攻國家隊搶灘年線? 不過今日有周選擇權結算，仍需留意整數關卡。台股當下必須站穩 11000 點，才有機會收復年線。關鍵點位為 11011、11058 與 11085 點。

台股昨日收復 11000 點，11000 點兩端哨站為 10975 與 11011 點，最低要求必須守穩 10975 點，多頭才有續彈機會，而 11011 點站穩，才算收復 11000 點整數關卡。但多頭要重振旗鼓，在 11100 點之前，還有 11058 與 11085 等 2 關要闖，要站穩 11138 點，才可稍稍喘口氣。但如 10975 點未能挺住，須留意下方 10957、10916 點，如 10900 整數關卡、10886 再失守，反彈偏弱，須提防再測 10831 點與 10800 關卡。

台股昨日反彈，但外資還是沒給好臉色，昨日站回萬一大關的幕後推手，仍是國家隊。新台幣匯率升破 30 元打頭陣，台股昨日盤中也成功上演深 V 洗盤秀，權王台積電更居首功。今日必須再接再厲，萬一關卡守穩最為重要，走勢不宜虎頭蛇尾，否則在年線附近將增添套牢籌碼。

短線上盤勢波動大，個股操作難度增加，投資人切忌見獵心喜，切勿見急拉追漲，急跌追殺，做多儘量避開高融資弱勢股，而做空更是少碰高融券的月季線以上強勢股。而本周也將是法人首季作帳高峰，但如漲幅已大，法人已先行開始獲利調節的個股，也得看清楚，以免被結帳。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)