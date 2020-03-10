四家壽險金控單月獲利占全體近七成 15家前2月賺730億元

15 家金控今 (2020) 年 2 月獲利全數出爐，壽險金控因為實現資本利得，金控排名也微幅洗牌，前四名都是壽險金控，其中，國泰金 (2882-TW) 蟬聯單月獲利王，富邦金 (2881-TW) 穩坐累計每股純益王，新光金 (2888-TW)、中信金 (2891-TW) 分居三、四名，光四家金控單月獲利就合賺 220 億元，占比就達整體金控的 328.6 億元的近七成、達 67%，15 家金控累計前 2 個月獲利合賺 730 億元，年增 36%。

富邦人壽 2 月資本利得貢獻 44 億元 富邦金前 2 月獲利年增 85%

富邦金 2 月自結稅後純益 53.05 億元，較去年同期成長 23%。累計今年前 2 月稅後純益 148.19 億元，較去年同期大幅成長 85%，每股純益 (EPS) 為 1.45 元，穩坐每股純益王。

富邦金獲利繳出亮麗成績單，主要是金雞母富邦人壽 2 月稅後純益為 25.94 億元，較去年同期成長 39%，2 月處分投資部位的實現獲利就貢獻約 44 億元，也因為資本利得入袋，推升富邦金控 2 月底淨值逾 6000 億元。富邦人壽累計前 2 月稅後純益 85.79 億元，較去年同期大幅成長 357%，主要受惠於投資績效表現亮眼。

另一獲利引擎台北富邦銀行 2 月稅後純益 15.56 億元，較去年同期成長 22%，淨利息收益與手續費收入帶動收益成長。累計前 2 月稅後純益 38.81 億元。北富銀資產品質維持穩健，2 月底逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為 741%。

國泰金單月獲利創歷年 2 月最高 淨值升至 8015 億元續創新猷

國泰金 2 月稅後純益 82.9 億元，創歷年 2 月新高紀錄，前 2 月就大賺 184.2 億元，年增 119%，每股稅後純益 1.38 元。國泰金 2 月底淨值穩定升至 8015 億元，續創新高，每股淨值來到 53.1 元。

國壽也在 2 月實現股票及債券資本利得，2 月稅後純益 59.1 億元，累計前 2 月稅後純益已大賺 125.1 億元，年增 2.33 倍。國泰世華銀行 2 月稅後純益達 21.4 億元，單月獲利較 1 月 31.9 億元下滑 10 億元，主要是 1 月債券處分利得較佳，但 2 月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質仍維持良好。

新壽前 2 月獲利年成長翻倍 新光金現增開今年金控第一槍

新光金 2 月稅後純益 43.34 億元，累計前 2 月稅後純益 61.25 億元，較去年同期成長近 7 成，每股稅後純益 0.49 元，一舉躍升到獲利三哥。新光人壽當月實現股票及債券資本利得，單月稅後純益 37.78 億元，成為金控獲利主要貢獻，新壽前 2 月稅後純益 51.63 億元，也較去年同期成長 102.7%，推升新光金獲利動能。

新光金日前決議將現金增資發行 4.2 億股普通股及 2.22 億股乙種特別股，開了今年金控增資的第一槍，預估募資金額至少 130 億元，將用來增資新光銀行 30 億元，其餘約百億元全數增資新光人壽，藉此因應接軌 IFRS 17 厚植資本實力，目前到 5 月中都為增資緘默期。

中信金累計獲利年增 23.7% 台灣人壽前 2 月獲利為去年同期 2 倍

中信金 2 月自結稅後純益 40.98 億元，累計前 2 月稅後純益 91.42 億元，EPS 為 0.47 元。2 月較前月獲利衰退 18.7%，但累計獲利則較去年同期成長 23.7%，主因台灣人壽元月大幅成長，受惠於債券殖利率走低及美元升值，投資收益有不錯表現，台灣人壽前 2 月稅後純益 34.61 億元，是去年同期的 2 倍。

中國信託銀行信用卡消費金額受武漢肺炎疫情影響，較去年同期略有減少，前 2 月刷卡金額較去年同期小幅衰退 8%，但存放款及財富管理業務動能平穩，使銀行仍可維持穩健的獲利表現。中信銀行 2 月稅後純益 28.07 億元，仍較去年同期小幅成長 3%，累計前 2 月稅後純益 54.91 億元。

玉山金 2 月獲利月減 25% 兆豐金踩寶德呆帳獲利大衰退

玉山金 (2884-TW) 自結 2 月稅後純益 13.91 億元，中斷以往月月成長的軌跡，較前月衰退 25.6%，累計前 2 月稅後純益 32.62 億元，較去年同期減少 7.3%，EPS 為 0.28 元。玉山銀 2 月稅後純益 14.37 億，較前月衰退 25%，累計前 2 月稅後純益 33.6 億元，較去年同期小減 0.1%。面對大環境不確定性因素，玉山金表示，將持續強化跨境整合、數位轉型及風險管理，穩健發展各項業務。

元大金 (2885-TW) 自結 2 月單月稅後純益 16.32 億元，優於前月，累計前 2 月獲利 31.34 億元，EPS 為 0.27 元。核心子公司元大證券 2 月賺 6.32 億元，累計獲利 11.94 億元，EPS0.21 元，元大銀單月獲利 7.4 億元，累計賺 15.98 億元，EPS0.22 元。

兆豐金 (2886-TW) 自結 2 月稅後純益為 15.34 億元，單月獲利不僅未達到平均 20 億元的獲利水準，比起去年同期的 50 億元更大幅衰退，主要是兆豐銀行踩到寶德能源放款呆帳，對寶德能源曝險大約 21 億元，已經提存了 4~5 億元，使得銀行 2 月僅賺了 12.95 億元。此外因為金融市場的波動，兆豐證券 2 月僅賺 1800 萬元、兆豐產險甚至還小虧了 2100 萬元，在在都是兆豐金獲利下滑的兇手，也使得兆豐金獲利排名一舉掉到第七名，變成中段班。

台新銀未來還將提呆 4 億元 第一金 2 月獲利年減 11%

台新金 (2887-TW) 自結 2 月稅後純益 11.7 億元，較前月衰退兩成多，累計前 2 月稅後純益 27.1 億元，年衰約 8%，EPS 為 0.23 元。台新銀行 2 月稅後純益 10.1 億元，年成長 7 %，主要是當月核心業務獲利動能持續穩健，累計前 2 月稅後純益為 24.04 億元。

寶德能源破產，台新銀是唯一參貸的民營銀行，2 月再提存約 1 億元，加上去年已提存 8 億元，剩下 4 億多元預計在未來的兩到三個月提完。台新銀強調該行資產品質持續維持穩健，截至 2 月底逾放比為 0.20 %，備抵呆帳覆蓋率為 706.57 %。

台新證券 2 月稅後虧損 0.06 億元，較前月減少 0.08 億元，累計前 2 月稅後虧損 0.04 億元，主要是國際主要股市受武漢肺炎疫情蔓延全球影響而走跌，致營業證券增提評價損失，整體獲利較前月及去年同期微幅衰退，惟整體經紀市佔率仍較去年同期成長。

第一金 (2892-TW) 旗下的一銀對於寶德的曝險也有 15 億元，在 2 月也提存 2.5 億元的呆帳，加上淨利息收入、手續費收入雙雙下滑，使一銀 2 月獲利受到傷害，第一金 2 月稅後純益 13.45 億元，月減 11.3%；累計前 2 月的稅後純益為 28.61 億元，EPS 為 0.23 元，年減超過 6%。

永豐金 (2890-TW) 自結 2 月稅後純益 8.14 億元，較前月衰退 47.9%，累計前 2 月稅後純益 23.78 億元，較去年同期衰退 10.7%，EPS 為 0.21 元。衰退主因是永豐銀行 2 月獲利較前月銳減，累計稅後純益 19.67 億元，永豐金證券 2 月稅後純益 1.56 億元則較前月為佳，累計獲利也比去年同期成長。

合庫、華南金皆有寶德曝險 開發金 2 月獲利較 1 月腰斬

合庫金 2 月稅後純益為 13.81 億元，與 1 月獲利相當，不過，合庫對寶德能源、遠航的授信都有曝險，且目前皆尚未提存呆帳，後續獲利恐仍有壓力，累計合庫金前 2 月的稅後純益為 28.13 元，EPS 為 0.21 元。

華南金 (2880-TW) 自結 2 月合併稅前純益為 11.54 億元、合併稅後純益為 8.92 億元；累計合併稅前純益 27.06 億元、合併稅後純益為 21.51 億元，每股稅後純益為 0.18 元，每股淨值為 15.72 元。華銀對寶德曝險有 8.26 億元，後續提存還要視情況而定。

開發金 (2883-TW) 自結 2 月稅後純益 3.41 億元，較 1 月份的 7.66 億元大幅腰斬，更較去年同期大減逾 6 成; 累計稅後獲利為 11.06 億元，累計每股純益 0.08 元。開發金 2 月獲利衰退，主要是因中國疫情延燒牽動各國防疫風險提高，持續拖累全球資本市場表現，也使證券業務及直接投資評價受到壓抑。

從各子公司來看，凱基銀行主要業務維持穩定獲利，淨利差及手續費收入皆有貢獻，合計 2 月份稅後獲利 2.54 億元；凱基證券受到外資連續賣超致台股走勢疲軟，不利投資操作等業務，2 月稅後獲利 2.35 億元；中華開發資本因獲利動能持續受到資本市場變動影響，2 月稅後虧損 3.37 億元。中國人壽 2 月稅後獲利 14.75 億元。

