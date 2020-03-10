宏正去年EPS 6.05元 每股擬配5.3元現金股利

宏正 (6277-TW) 今 (10) 日董事會通過去年財報，去年稅後純益 7.23 億元，年減 54.1%，主因前年認列處分信驊 (5274-TW) 股票，業外挹注 6.69 億元，導致基期較高，每股純益 6.05 元，宏正也宣布去年盈餘分配，每股擬配 5.3 元現金股利，以今日收盤價 83.2 元計算，殖利率約 6.37%。

宏正去年第 4 季合併營收 13.36 億元，季增 3.9%、年減 5.79%，毛利率 61.123%，季減 0.11 個百分點、年增 3.53 個百分點，營益率 16.87%，季減 0.45 個百分點、年增 3.19 個百分點，稅後純益 2.74 億元，季增 51.33%、年減 64.96%，每股純益 2.3 元。

累計去年宏正合併營收 50.32 億元，年減 2.7%，毛利率 60.37%，年增 1.54 個百分點，營益率 15.43%，年減 0.62 個百分點，稅後純益 7.23 億元，年減 54.1%，每股純益 6.05 元。

展望第 1 季，宏正指出，雖然疫情衝擊中國廠復工時程，但可從台灣先行出貨因應，預期第 1 季受影響有限，不過隨著疫情升溫，對營運仍保守看待，短期能見度不高，全年則持續看好日本東京奧運、網紅直播市場需求成長，帶動營運成長，宏正也預計周四 (12 日) 舉辦線上法說。