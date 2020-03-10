抵禦外資賣壓 官股3月以來買超近90億

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情拖累美股重挫，台股淪為外資提款機，官股券商 3 月以來，累計 7 個交易日已買超近 90 億元，主要鎖定台積電、聯電、鴻海等權值股進場低接穩盤，至於台塑四寶則受油價疲弱拖累，成官股調節重點。

台股今 (10) 日隨美股重挫開盤跳空走跌，午盤在壽險資金、中實戶買盤進場低接下，拉抬指數翻紅終場小漲 25 點，收在 11003.54 點，成交量在外資殺盤、政府基金、壽險資金與中實戶對作下，成交量放大至 2054 億元。

隨著武漢肺炎疫情蔓延，國際股市恐慌情緒也隨之升溫，美股在賣壓重擊下持續下挫，台股今年以來已遭外資賣超 2900 億元，為抵禦外資賣壓，官股券商 3 月仍持續買超，9 日買超金額更高達 90 億元，累計 3 月已買超 88.92 億元。

官股券商近期買超標的，主要以台積電、鴻海、聯電等大型權值股為主，其他包括中信金、新光金、第一金、富邦金與兆豐金等金融股也是官股近期護盤重點；電子股中包括穩懋、東元、嘉晶、和碩等也是官股加碼重點。

至於台塑四寶則受油價走跌影響，包括台化、台塑都遭官股調節，另外，國巨、華新科被動元件族群也成官股近期賣超標的。

法人表示，台股近期雖有外資賣壓，但觀察盤勢與成交量表現，可發現指數跌破年線附近後，買盤成交量都會明顯放大，研判除了政府基金進場穩盤外，壽險資金與口袋深厚的中實戶也趁機進場逢低布局。