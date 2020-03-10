淡季發威 聯發科2月營收182.21億元 創近1年新低

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公告 2 月營收 182.21 億元，月減 8.06%，年增 28.67%；累計前 2 月營收 380.39 億元，年增 25.11%，受淡季效應影響，聯發科 2 月營收下滑至近 1 年新低，不過仍創 5 年來同期高點。

聯發科首季營收估達 550 億至 602 億元，季減 7 至 15%，年增 4 至 14%，毛利率約 40.5% 至 43.5%，看好三大產品線穩定發展，首季營運可望優於去年同期。

不過，聯發科近期在 5G 市場表現相對有壓，除高階市場遇高通降價競爭，低階市場則有紫光急起直追，力推採用台積電 (2330-TW) 6 奈米製程的 5G 晶片，較勁意味濃厚。

展望全年，聯發科認為，儘管新型冠狀病毒持續蔓延，但全年在 5G、ASIC 及車用電子等新領域業績成長帶動下，加上既有三大產品線穩定發展，全年營收將續揚，獲利也可持穩。

聯發科昨日宣布，將攜手三星，推出全球首款搭載客製化 Wi-Fi 6 晶片的 8K 量子電視 QLED Y20，並預計隨著三星拓展高端智慧電視市場，將讓聯發科的 Wi-Fi 6 系列產品推向市場，挹注今年營運。