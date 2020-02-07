〈聯發科法說〉上調5G手機數量高標至2億支 Q3將再推新晶片搶大眾市場

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (7) 日召開線上法說，執行長蔡力行表示，先前預估今年全球 5G 手機約 1.4 億支，但現在看起來更樂觀，預估量達 1.7 億至 2 億支，而聯發科晶片市占率目標 40%，出貨量約達 6800 至 8000 萬套，除上半年推的兩顆晶片外，預計第 3 季還將再推新品，搶攻大眾市場。

觀察市場對 5G 手機的看法，台積電 (2330-TW) 估今年滲透率約 15%，以 IDC 預估今年全球手機 14 億支推算，今年數量約 2.1 億支，而另一家手機晶片大廠高通 (QCOM-US) 也估今年 5G 手機約 1.75 億支至 2.25 億支，較兩家大廠預估值，聯發科看法仍相對謹慎。

聯發科並未對此多做說明，不過蔡力行強調，目前推出的 5G 晶片天璣 1000、800 系列，已陸續獲手機廠商採用，相關終端產品將在上半年問世，第 3 季將針對大眾市場再推新品，搶大眾市場，有助整體 5G 手機規模增加，另外聯發科也預計推毫米波晶片方案，將瞄準明年終端產品市場。

外界關心 5G 晶片毛利率，蔡力行重申，價格競爭壓力一直存在，不過估 5G 晶片毛利率將優於 4G，不過今年整體手機晶片出貨仍以 4G 為主，故 5G 對獲利貢獻仍相對有限。

蔡力行強調，今年市場仍以 4G 為主流，預計今年 4G 晶片出貨量、市占率，都將會優去年。